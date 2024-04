Sopralluogo Gualtieri al plesso Cesana, per intervento riqualificazione impianti

Sono durati circa un mese i lavori di sostituzione di 77 ventilconvettori nel plesso scolastico Cesana, nel Municipio XII. Le lavorazioni sono state eseguite dal Dipartimento dei Lavori pubblici Csimu con un investimento di circa 80mila euro del bilancio capitolino. Questa mattina il Sindaco Gualtieri con l’assessore Ornella Segnalini e il Presidente del Municipio XII Elio Tomassetti hanno incontrato gli alunni e visitato la scuola a seguito dell’intervento.

Oltre alla sostituzione delle apparecchiature, Il Csimu ha effettuato anche l’adeguamento delle tubazioni. Particolare attenzione è stata data alla programmazione dei lavori all’interno delle aule dedicate alla scuola dell’infanzia, che si sono svolte durante le giornate di chiusura della scuola per la festività pasquale, ovvero nei giorni 28-29 marzo e 2 aprile. Nel corso dei lavori è sempre stata garantita l’accensione ordinaria del riscaldamento.

“Prosegue la manutenzione ordinaria e straordinaria nelle Scuole di Roma – dichiara il Sindaco Gualtieri –. Oggi alla Scuola Franco Cesana abbiamo terminato un importante intervento sull’impianto di riscaldamento. Ringrazio l’assessore Segnalini per avere concluso i lavori prima dei tempi stabiliti e il Presidente Tomassetti per la costante presenza nel territorio.

I lavori in questo plesso continueranno con l’efficientamento energetico grazie al Cis (Contratti Istituzionali di Sviluppo, ndr), per rendere gli ambienti sempre più confortevoli e adeguati. La manutenzione nelle scuole è stata sottovalutata per troppo tempo, ma ora abbiamo invertito la rotta e andiamo avanti con altri interventi. Aperte, accoglienti e sostenibili sono le scuole che vogliamo”.

“Abbiamo sostituito il 95 per cento degli apparecchi, accogliendo le richieste del Municipio e della scuola – commenta l’assessore Segnalini –. Il nostro Dipartimento ha lavorato anche nei giorni di chiusura della scuola per evitare interferenze con le attività quotidiane. Il plesso sarà oggetto di ulteriori interventi, grazie a un investimento di circa 3,4 milioni di euro provenienti dai fondi Cis destinati all’efficientamento energetico delle scuole. Stiamo dedicando importanti risorse per le scuole della Capitale, per renderle più confortevoli per le bambine e i bambini e all’avanguardia dal punto di vista energetico”.

“Grazie alla collaborazione con l’assessora Segnalini – dichiara il Presidente Tomassetti – siamo riusciti a eseguire lavori molto importanti per il plesso della Cesana. Questo istituto è al centro della nostra azione, in quanto saranno previsti nel 2025 i lavori di efficientamento energetico e, lo scorso anno, si è proceduto alla manutenzione del campetto esterno. Ringrazio l’assessora alla Scuola del Municipio Stella Squillace per seguire sempre con attenzione le attività. Tutto il quadrante di Porta Portese-Trastevere, che danni attende opere significative, merita quell’attenzione che ora, finalmente, stiamo mettendo in campo”.

