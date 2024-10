Sordità e sitting volley: Per aspera ad astra e l’inclusione a 360°

Quello che si è svolto lunedì mattina 28 ottobre 2024, all’istituto Severino Fabriani in vicolo del Casal Lumbroso, è stato un seminario dal valore sociale assoluto. Per aspera ad astra, progetto voluto dalla FIPAV Lazio e realizzato con il contributo economico dell’Assemblea Capitolina, ha raggiunto il suo obiettivo, ribadendo la sua capacità di parlare a tutti.

Gli studenti della scuola, specializzata nell’istruzione per ragazzi sordi, hanno incontrato Flavia Barigelli, campionessa europea e 2 volte atleta paralimpica, per parlare di sitting volley, ma non solo.

Grazie alla partecipazione straordinaria di Simone Ianiro, arbitro nazionale e atleta della nazionale sordi di beach volley, l’iniziativa si è riscoperta e ha allargato la propria platea.

I 2 campioni hanno raccontato i loro esordi e i loro percorsi al pubblico di udenti e non che, mai come oggi, hanno manifestato grande curiosità e hanno riempito gli azzurri di domande.

Simone e Flavia hanno dimostrato loro che, a prescindere dagli ostacoli che si incontrano, si possono raggiungere risultati incredibili. Per aspera ad astra ha sicuramente l’obiettivo di scovare possibili stelle del sitting che si nascondono nelle scuole romane con rotta su Los Angeles 2028, ma vuole anche avvicinare i ragazzi allo sport per far scoprire loro che esistono realtà pronte ad accoglierli. L’incontro è stato un vero e proprio spazio di condivisione, particolarmente toccante il momento in cui i ragazzi hanno cantato e segnato l’inno di Mameli.

Subito dopo l’incontro nell’aula magna della scuola, i partecipanti si sono spostati in palestra dove, con l’aiuto di coach Giuseppe Martino, hanno ricevuto una breve lezione di sitting volley. Simone Ianiro e Flavia Barigelli hanno accompagnato i ragazzi fino alla fine e si sono divertiti insieme a loro.

Le dichiarazioni:

Assunta De Luca staff del dirigente scolastico dell’istituto: “Sono felice di aver visto i ragazzi così partecipi. Sono una grande sostenitrice dello sport perché aiuta a capire le regole e insegna a seguirle. Le regole formano e aiutano a raggiungere grandi risultati, lo sport può essere un modello di formazione per i giovani a prescindere da quale esso sia. Mi auguro che i nostri ragazzi continuino nella loro esperienza sportiva e che credano nelle loro capacità. Se ci stimiamo come persone, perché non accettare una sfida nello sport? Faccio i miei complimenti ai 2 atleti e li ringrazio per la loro partecipazione”.

Simone Ianiro: “Per me è stata la prima volta in questa veste e sono molto emozionato. Spero che i ragazzi possano iniziare a fare sport perché, come è successo a me, quando si ha una passione, bisogna andare avanti”.

Flavia Barigelli: “Questo incontro è stato speciale. I ragazzi hanno fatto tantissime domande e devo dire che i loro interventi sono stati molto stimolanti. Conoscere Simone è stato un onore e questo mi rende ancora più fiera di essere la madrina di questo progetto”.

Andrea Burlandi, Presidente Comitato Regionale FIPAV Lazio: “Entrare in contatto anche con la comunità sorda ha dimostrato ulteriormente la bellezza del sitting volley e la bontà del nostro progetto. Ci stiamo avvicinando alla fine e sono orgoglioso del lavoro svolto finora. Rinnovo, come sempre, i miei ringraziamenti ai dirigenti scolastici e ai professori che hanno raccolto la nostra proposta e che ci hanno supportato nell’organizzazione dei vari incontri”.

I prossimi incontri in calendario

Ma Per aspera ad astra non si ferma e riparte con l’ultimo seminario in programma, antipasto del grande torneo scolastico che si svolgerà l’11 novembre al PalaLuiss.

Seminari e dimostrazioni pratiche nelle scuole

Giovedì 7 novembre ore 9:00/11:00 – IC Enzo Biagi – Via Orrea, 23 – CESANO

Aggiornamento arbitri

Martedì 29 ottobre ore 16:00/20:00 – Sala Riunioni Palafonte – Via F. Ferruzzi, 112

Torneo scolastico

Lunedì 11 novembre ore 9:00/13:00 – Pala Luiss – Via Martino Longhi

Commissione per assegnazione borse di studio

Mercoledì 13 novembre ore 18:00 – Comitato Regionale Fipav Lazio – Via Flaminia, 380

Commissione per indizione torneo agonistico

Venerdì 15 novembre ore 18:00 – Comitato Regionale Fipav Lazio – Via Flaminia, 380

