Spaccio a Tor Bella Monaca, quattro arresti grazie a YouPol

Un clic, un messaggio anonimo, e la Polizia di Stato scatta all’azione. È successo a Tor Bella Monaca, quartiere spesso al centro delle cronache per problemi di sicurezza, dove grazie all’applicazione YouPol – che permette di segnalare in tempo reale violenze, bullismo e spaccio – sono stati arrestati quattro pusher in appena due giorni.

Tutto è cominciato con una segnalazione che ha indicato una piazza di spaccio all’interno dei complessi popolari di via dell’Archeologia.

Gli agenti del VI Distretto Casilino, seguendo il percorso dei due sospettati, un romano e un tunisino entrambi 27enni, li hanno bloccati mentre erano in piena attività. Uno faceva da “vedetta” e indirizzava i clienti, mentre l’altro completava lo scambio droga-denaro.

Nel borsello del romano sono stati trovati ben 41 involucri di cocaina pronti per la vendita e circa 500 euro in contanti, probabile provento dello spaccio. Entrambi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati.

A pochi giorni di distanza, un’altra segnalazione anonima su YouPol ha portato all’arresto di due pusher tunisini, un diciottenne e un venticinquenne, attivi in via Paolo Ferdinando Quaglia. Anche loro operavano in coppia, con un “palo” a sorvegliare e un altro che cedeva la droga nascondendola abilmente tra i pilastri di cemento.

La perquisizione ha portato al sequestro di 16 dosi di cocaina, 6 grammi di hashish nascosti negli indumenti e 200 euro in contanti. Arresti confermati dall’Autorità Giudiziaria e subito avviata la procedura di espulsione per i due tunisini.

