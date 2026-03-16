Spallanzani, una “casa” per i familiari e un logo per l’infinito: l’Istituto celebra 90 anni di storia e scienza

Questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, dell’assessore regionale ai Servizi sociali, Massimiliano Maselli, l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS ha inaugurato “Casa Spallanzani”.

Si tratta di una foresteria con una ricettività di 22 posti letto, suddivisi in ampie camere doppie, destinata ad ospitare a prezzi calmierati parenti e/o caregiver di pazienti ricoverati presso il nostro Istituto e/o la vicina AO San Camillo Forlanini, nonché discenti e docenti del Centro di Formazione dello Spallanzani.

Contestualmente, l’Istituto ha presentato il logo “Spallanzani 30-90” e le attività previste nel corso del 2026, anno di celebrazione del 90esimo anniversario della fondazione e del 30esimo anniversario del riconoscimento come Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico.

Come spiegato dalla direttrice generale, Cristina Matranga, «Il nuovo logo, con il simbolo dell’infinito, richiama l’idea di un dialogo costante tra la cura dei pazienti, l’attività di ricerca e la trasmissione del sapere. Tre dimensioni che non sono separate ma che si alimentano reciprocamente in un flusso continuo, da trent’anni. È questo intreccio virtuoso che ha reso lo Spallanzani un punto di riferimento nazionale e internazionale nelle malattie infettive. Cambiano le sfide — dall’AIDS al Covid, fino alle nuove esigenze di accoglienza e formazione — ma resta immutata la missione: prendersi cura, produrre conoscenza, condividerla. In un movimento continuo, come quel simbolo dell’infinito che oggi rappresenta non solo un logo ma una visione».

Tra i momenti principali di questo anno di celebrazioni, l’inaugurazione di una nuova sezione diagnostica senologica, l’apertura della seconda sala operatoria della chirurgia del paziente infetto, la presentazione e attivazione del primo e unico BSL4 d’Italia, l’inaugurazione del Padiglione Pontano – destinato alle Malattie Infettive dell’Apparato Respiratorio – che verrà riaperto dopo i lavori di ammodernamento, la Giornata mondiale dell’AIDS e l’ormai nota e tanto attesa Settimana della Scienza di settembre.

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