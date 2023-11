Spinaceto, Azione: “Riapertura anagrafico risultato nostra battaglia. Implementare giornate attività”

«Dopo tre anni in cui è rimasta chiusa al pubblico, finalmente oggi la sede distaccata dell’ufficio anagrafe di Spinaceto riprende la propria attività. Per noi di Azione, che sin dall’inizio della consiliatura ci siamo battuti con determinazione per questa riapertura, presentando diversi atti e sollecitandola con successive interrogazioni, si tratta davvero di una buona notizia.

Per troppo tempo, infatti, i residenti di Spinaceto, Tor de Cenci, Vitinia, ma anche Torrino, Casal Brunori e molti altri quartieri hanno dovuto ovviare a quest’evidente disservizio recandosi presso la sede centrale del Laurentino, peraltro già oberata, e dover affrontare file spesso molto lunghe. Un enorme disagio per la vita degli 80mila abitanti di questo quadrante cittadino. Per questo prendiamo atto con dispiacere che l’apertura sarà limitata a una sola mattina a settimana. Non era questo l’obiettivo che con la nostra proposta ci proponevamo di raggiungere, anche perché evidentemente così facendo non si riesce a soddisfare l’esigenza degli utenti di molti quartieri del IX municipio. La riapertura dell’anagrafico di Largo Niccolò Cannella, a nostro avviso, doveva rappresentare anche un segno concreto di attenzione verso le periferie, troppo spesso evocate nei discorsi pubblici ma poi dimenticate nei fatti. Auspichiamo, dunque, che la “fase sperimentale” di cui ha parlato la Presidente Di Salvo dimostri che l’esigenza è molto sentita e che l’apertura dell’ufficio venga estesa di conseguenza all’intera settimana».

Così, in una nota, il capogruppo capitolino di Azione, Flavia De Gregorio, insieme a Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, rispettivamente capogruppo e consigliere della Lista Calenda Sindaco nel IX municipio.