Sport, 250 impianti, palestre e associazioni accreditati per i voucher

Si chiude la prima fase del procedimento che porterà all’emissione di voucher sportivi a sostegno delle ragazze e dei ragazzi fra i 5 e i 16 anni di famiglie a basso reddito.

Sono stati circa 250 gli impianti, le associazioni e le palestre che hanno risposto alla manifestazione di interesse pubblicata dal Dipartimento Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda.

“Le strutture sportive che si sono accreditate sul portale di Roma Capitale hanno messo a disposizione oltre 16mila posti per ragazze e ragazzi e 3000 per chi ha disabilità – ha spiegato l’Assessore Alessandro Onorato – garantendo una grande scelta su dove utilizzare i voucher. In cima alla lista dei municipi con più strutture sportive aderenti all’iniziativa ci sono: Municipio VII con 39 strutture sportive, IX con 32, V con 23 e il X con 17 e il XV con 16. Dal 10 al 30 di novembre per chi volesse ottenere il voucher basterà selezionare l’impianto sul portale del Comune di Roma e caricare i propri dati”.

“Siamo sicuri che sarà un aiuto importante per tante famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese – ha sottolineato ancora Onorato – e che in questa maniera riusciranno a non chiedere ai propri figli di rinunciare all’attività sportiva. Lo sport deve diventare davvero un diritto per tutti e questo strumento è un aiuto concreto che mai era stato messo in campo con questa forza. Ringrazio tutti i gruppi politici della maggioranza che sostengono Roberto Gualtieri per aver permesso lo stanziamento dei fondi. Questo provvedimento è un’azione ulteriore di sostegno allo sport di base di cui andiamo fieri”.