Sport, il Lazio finanzia scuole e terzo settore: contributi per impianti più sicuri e accessibili

Un’iniezione di risorse per rimettere a nuovo l’impiantistica sportiva regionale e garantire strutture sicure, moderne e prive di barriere.

La Giunta del Lazio capitanata da Francesco Rocca ha dato il via libera, su impulso dell’assessore allo Sport, Turismo e Ambiente Elena Palazzo, alle linee guida per il lancio di due distinti avvisi pubblici sostenuti da una dote economica complessiva di 5 milioni di euro.

La manovra finanziaria destinerà le risorse secondo due direttrici prioritarie:

3 milioni di euro per la ristrutturazione degli impianti sportivi scolastici di proprietà pubblica;

2 milioni di euro riservati all’adeguamento delle strutture gestite dalle realtà del privato sociale.

I bandi ufficiali, la cui pubblicazione è prevista entro il termine del 2026, metteranno a disposizione dei soggetti richiedenti un contributo a fondo perduto pronto a coprire fino all’80% dei costi complessivi ritenuti ammissibili.

Una corsia preferenziale verrà riservata alle istanze provenienti dai Piccoli Comuni e ai progetti orientati alla sostenibilità energetica, alla messa in sicurezza e alla fruibilità universale.

«Con questo provvedimento proseguiamo il grande piano di investimenti della Regione a sostegno dell’impiantistica sportiva», osserva l’assessore Elena Palazzo. «Vogliamo strutture sempre più moderne, sicure e accessibili, perché crediamo che lo sport rappresenti uno straordinario strumento di crescita, aggregazione e benessere per le nostre comunità».

Sul piano strategico, il regolamento premia con un punteggio aggiuntivo tutte quelle proposte tese a sviluppare la disciplina paralimpica e ad azzerare gli ostacoli fisici alla mobilità: «È una scelta che conferma la nostra idea di sport: aperto a tutti, senza ostacoli e capace di generare inclusione», chiosa l’assessore Palazzo. «Continuiamo a investire per dotare il Lazio di impianti sempre più efficienti e accessibili, offrendo ai territori opportunità concrete di crescita e sviluppo».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza