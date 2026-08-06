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Sport, il Lazio finanzia scuole e terzo settore: contributi per impianti più sicuri e accessibili

La Giunta Rocca approva il provvedimento proposto dall'assessore Elena Palazzo: finanziamenti fino all'80% a fondo perduto con premialità per le strutture paralimpiche e l'efficienza energetica

C.F. - 6 Agosto 2026

Un’iniezione di risorse per rimettere a nuovo l’impiantistica sportiva regionale e garantire strutture sicure, moderne e prive di barriere.

La Giunta del Lazio capitanata da Francesco Rocca ha dato il via libera, su impulso dell’assessore allo Sport, Turismo e Ambiente Elena Palazzo, alle linee guida per il lancio di due distinti avvisi pubblici sostenuti da una dote economica complessiva di 5 milioni di euro.

La manovra finanziaria destinerà le risorse secondo due direttrici prioritarie:

3 milioni di euro per la ristrutturazione degli impianti sportivi scolastici di proprietà pubblica;

2 milioni di euro riservati all’adeguamento delle strutture gestite dalle realtà del privato sociale.

I bandi ufficiali, la cui pubblicazione è prevista entro il termine del 2026, metteranno a disposizione dei soggetti richiedenti un contributo a fondo perduto pronto a coprire fino all’80% dei costi complessivi ritenuti ammissibili.

Immagine di repertorio

Una corsia preferenziale verrà riservata alle istanze provenienti dai Piccoli Comuni e ai progetti orientati alla sostenibilità energetica, alla messa in sicurezza e alla fruibilità universale.

«Con questo provvedimento proseguiamo il grande piano di investimenti della Regione a sostegno dell’impiantistica sportiva», osserva l’assessore Elena Palazzo. «Vogliamo strutture sempre più moderne, sicure e accessibili, perché crediamo che lo sport rappresenti uno straordinario strumento di crescita, aggregazione e benessere per le nostre comunità».

Sul piano strategico, il regolamento premia con un punteggio aggiuntivo tutte quelle proposte tese a sviluppare la disciplina paralimpica e ad azzerare gli ostacoli fisici alla mobilità: «È una scelta che conferma la nostra idea di sport: aperto a tutti, senza ostacoli e capace di generare inclusione», chiosa l’assessore Palazzo. «Continuiamo a investire per dotare il Lazio di impianti sempre più efficienti e accessibili, offrendo ai territori opportunità concrete di crescita e sviluppo».

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