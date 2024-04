Stadio Pietralata, Diaco (M5S): “Mancano permessi Roma Capitale per effettuare scavi archeologici preliminari, pronta interrogazione consiliare”

“Oggi sono stato in sopralluogo – assieme al Comitato di Coordinamento Sì al Parco Sì all’Ospedale No allo Stadio – in via degli Aromi 50 a Pietralata per verificare l’andamento dei lavori, dove gli incaricati della società calcistica As Roma stanno effettuando gli scavi archeologici preliminari alla costruzione del nuovo stadio giallorosso.

Dal cartello esposto però si evince come non ci siano i permessi da parte di Roma Capitale di effettuare i lavori; in merito farò tutte le verifiche del caso con un’interrogazione in Aula Giulio Cesare perché tutti i cittadini abbiano informazioni corrette e trasparenti e vengano ascoltati dall’Amministrazione capitolina, al fine di affrontare tutti i problemi che dovessero sorgere e soprattutto farlo in modo democratico, partecipato e inclusivo”. in merito farò tutte le verifiche del caso con un’interrogazione in Aula Giulio Cesare perché tutti i cittadini abbiano informazioni corrette e trasparenti e vengano ascoltati dall’Amministrazione capitolina, al fine di affrontare tutti i problemi che dovessero sorgere e soprattutto farlo in modo democratico, partecipato e inclusivo”.

Così in una nota il vicepresidente della commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco (M5S)

