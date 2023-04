Stadio Roma, Meleo (M5S): “Necessario approfondire problematiche inerenti alla mobilità”

“L’ho già detto e l’ho ribadito anche oggi in occasione dell’odierna Commissione congiunta Lavori Pubblici/Patrimonio: lo stadio è una grande opportunità a patto, ovviamente, che sussistano tutte le condizioni idonee alla sua realizzazione.

L’area in cui dovrebbe sorgere la struttura, vale a dire Pietralata, presenta già diverse problematiche sotto il profilo della mobilità per via delle strutture che insistono e che sono in corso di sviluppo sul territorio – l’ospedale Pertini, l’Istat, il Campus Biomedico e il Roma Technopole, i programmi di housing come l’F555 – le quali, inevitabilmente, andranno a incrementare notevolmente il flusso di persone che circoleranno nel quadrante in questione.

Va da sè che l’edificazione del nuovo stadio comporterà un inevitabile aumento del traffico in un’area già molto congestionata anche per via della vicinanza dell’A24, andando a creare ulteriori criticità in termini di inquinamento acustico e atmosferico del tutto dissonanti con la presenza di un ospedale in zona.

Riteniamo dunque opportuno che il tema della mobilità debba essere centrale nel dibattito odierno sullo stadio, così come quello relativo agli espropri i quali, ovviamente, non potranno e, soprattutto, non dovranno gravare sulle spalle dei proprietari delle aree interessate”.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo capitolina del M5S Linda Meleo.