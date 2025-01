Stefano e Matteo ricevuti dal Sindaco in Campidoglio

Stefano e Matteo, vittime della violenta aggressione avvenuta la notte di Capodanno, sono stati ricevuti in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri e dalla responsabile dell’ufficio capitolino Lgbt+ Marilena Grassadonia.

“Roma è al loro fianco – sottolinea il primo cittadino – sono vittime di un’aggressione gravissima e inaccettabile. Siamo solidali con loro e con tutta la comunità lgbtqia+. Nella nostra città non ci può essere spazio per omolesbobitransfobia e violenza e per questo daremo mandato di verificare le condizioni per la costituzione di parte civile di Roma capitale. Roma è e resterà sempre la Capitale dei diritti per tutte e tutti“.

