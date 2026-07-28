Strade rurali nel Lazio, dalla Regione 1,8 milioni di euro per la manutenzione

Un’iniezione di risorse fresche per rimettere in sesto e mettere in sicurezza la fitta rete di arterie viarie che collegano le campagne e le aziende agricole del territorio.

La Regione Lazio, attraverso l’operatività dell’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), ha stanziato un fondo totale di 1,8 milioni di euro destinato alla manutenzione ordinaria delle strade rurali ad uso e transito pubblico.

L’avviso pubblico per la stagione 2026 concede contributi economici a fondo perduto fino a un tetto massimo di 25 mila euro per singolo cantiere.

Chi può fare domanda e i dettagli dei finanziamenti

La misura si rivolge a una vasta platea di enti locali ed enti gestori del territorio del Lazio responsabili della viabilità rurale:

Comuni del Lazio;

Enti gestori delle riserve e dei parchi regionali;

Comunità Montane;

Enti esponenziali delle collettività titolari di domini collettivi.

Le richieste potranno essere trasmesse per via telematica a partire dalle ore 12:00 del 31 luglio fino alle ore 12:00 del 31 agosto 2026.

Ogni ente potrà candidare una sola istanza. Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo (a sportello) fino a esaurimento fondi, con un canale prioritario riservato a chi garantirà una quota di cofinanziamento dell’opera.

Quali lavori sono finanziabili

I fondi erogabili copriranno un’ampia gamma di interventi di cura e sistemazione del piano stradale:

Livellamento del manto viario e riparazione di buche/asfalto;

Sfalcio della vegetazione, potatura e rimozione di alberi a rischio crollo;

Ripristino dei parapetti, della segnaletica e messa in sicurezza dei margini;

Pulizia dei canali di scolo delle acque piovane e rimozione di detriti franati.

Righini: “Sostegno concreto a chi vive e lavora nelle aree interne”

Nel presentare la misura, l’Assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, ha sottolineato il valore strategico dell’investimento per l’economia agroalimentare laziale:

«Con questo intervento mettiamo a disposizione dei territori risorse concrete per intervenire su una rete viaria che riveste un’importanza fondamentale per il nostro sistema agricolo. Le strade rurali non rappresentano soltanto vie di collegamento, ma sono infrastrutture indispensabili per consentire alle aziende agricole di operare in condizioni migliori, garantire l’accessibilità ai fondi e favorire lo sviluppo economico e produttivo delle aree interne e rurali.

La dotazione di 1,8 milioni di euro conferma l’attenzione della Giunta regionale verso le esigenze dei Comuni e del mondo agricolo. Investire sulla manutenzione significa intervenire sulla sicurezza, contrastare il deterioramento delle infrastrutture e migliorare concretamente la qualità dei collegamenti.

Continuiamo a lavorare affinché le politiche agricole regionali non si limitino al sostegno diretto alle imprese, ma intervengano anche sulle condizioni necessarie per fare agricoltura. Tutela del territorio, infrastrutture rurali, sicurezza e accessibilità sono parte della stessa strategia: rendere le nostre aree agricole più competitive, attrattive e capaci di produrre sviluppo.» Giancarlo Righini, Assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio

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