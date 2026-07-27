Stranezza di città, murales nel mercato che comunicano con le espressioni facciali 

La sera del 25 luglio 2026 ero in piazza delle Iris, a Centocelle con il mercato rionale chiuso.

I marciapiedi erano semideserti e offrivano un’atmosfera insolita e silenziosa, trasformando quel luogo di solito affollato e rumoroso in uno spazio quasi vuoto, ideale per darmi la possibilità di osservare i particolari sotto una luce calma e rilassata.

Già l’avevo visto quattro o cinque ani fa , l’ho cercato e l’ho ritrovato il murales della bambina. È da sempre all’angolo del mercato coperto di piazza delle Iris ma il degrado lo ha più volte nascosto.

Raffigura una bambina con gli occhi chiusi che si copre le orecchie con le mani per isolarsi dal rumore, dalle urla e dal caos circostante.

È un’opera di Dfer pensata per evocare il desiderio di protezione, di pace interiore e di difesa della delicatezza dell’infanzia di fronte alle tensioni, all’inquinamento acustico e frenetico della città. L’artista è noto per i suoi ritratti intensi e carichi di espressività emotiva, spesso focalizzati sui volti di bambini e figure umane.

Il murales l’ho ritrovato perché gli “zozzoni” di Centocelle non avevano ancora scaricato al solito angolo, tra via degli Olivi e piazza delle Iris, il loro materiale ingombrante che dovrebbero portare in discarica.

Come i tanti residenti ho camminato per le vie del quartiere.

Passeggiando sono arrivato sul lato opposto del mercato coperto di piazza delle Iris, che si affaccia su via delle Acacie, e ho trovato il murales realizzato dall’artista Agostino Iacurci che raffigura un bambino che usa le dita per spalancarsi gli occhi, un gesto giocoso ma dal profondo valore simbolico.

Il bambino invita a guardare il mondo, in particolare il proprio quartiere e la realtà circostante, con uno sguardo nuovo, curioso, meravigliato e privo di pregiudizi.

La storia dell mercato di piazza delle Iris

La struttura del mercato rionale nasce nella seconda metà degli anni ‘50 del secolo scorso per dare un punto di riferimento fisso e coperto ai commercianti e ai produttori agricoli.

Erano anni in cui Centocelle e le zone limitrofe crescevano demograficamente e il mercato si trasformava in un fondamentale centro di aggregazione rionale.

​Negli anni ’80 il mercato ha subito un’importante ristrutturazione che ha portato a organizzare gli spazi interni e i box perimetrali, arrivando ad accogliere oltre cento postazioni commerciali.

Oggi le cose sono un po’ cambiate, le postazioni commerciali interne sono diminuite ma sono aumentate le postazioni commerciali esterne, collocate sul marciapiedi.

Le scritte vandaliche hanno iniziato a coprire le pareti esterne del mercato rionale. Le hanno cancellate ma sono riapparse. Le associazioni locali hanno chiamato a raccolta vari artisti per trasformare le pareti esterne del mercato in una galleria a cielo aperto.

Col tempo i murales hanno sostituito le scritte vandaliche.

Rientrando a Tor Tre Teste ho ricordato il famoso “discorso del pianerottolo” di Michel Rocard, politico riformista francese, che sosteneva: “per salvare un quartiere bisogna iniziare a riparare… la cassetta delle lettere”.

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