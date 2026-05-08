Stranezze di città, pedalata nel parco di Tor Tre Teste

Passeggiata ciclo turistica tra ciò che potrebbe essere e ciò che è oggi il nostro parco.

Volete unirvi con noi, con la lettura dell’articolo e la visione delle foto di Salvatore Salatini, nel visitare la degradata zona che abbiamo scelto nella prima settimana di maggio 2026?

Per noi è bastato fotografare, pedalare e vergognarci del comportamento irresponsabile per l’abbandono di rifiuti e l’inquinamento ambientale in un parco pubblico… anche se di periferia.

La vergogna è un’emozione complessa che spesso ci porta a chiuderci in un silenzio doloroso, rendendo difficile esprimere il nostro disagio.

Nonostante la nostra difficoltà, vogliamo condividere le foto e l’indignazione con i lettori di Abitare A Roma.

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