Stranezze di città, si è aperta una voragine nell’impianto di atletica di Tor Tre Teste 

Dopo tantissimi giorni consecutivi di siccità e caldo record, a Roma c’è stato ieri pomeriggio un violento nubifragio che ha causato pesanti disagi a tutta la città.

Purtroppo a farne le spese è stato anche l’impianto “Antonio Nori” e la sua pista di atletica, da molto tempo deteriorata e che, dopo tanti autorevoli impegni e assicurazioni, in particolare dell’’Assessore allo Sport Alessandro Onorato versa in uno stato di degrado.

Ecco due foto che alleghiamo, con grande indignazione, e che non hanno bisogno di ulteriori parole, ma di fatti concreti da parte di chi dice di amare lo sport e specialmente quello in periferia.

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