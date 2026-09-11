Stranezze di città, si è aperta una voragine nell’impianto di atletica di Tor Tre Teste
Al primo grosso nubifragio di giovedì 10 settembre 2026, a farne le spese la pista già deteriorata
Dopo tantissimi giorni consecutivi di siccità e caldo record, a Roma c’è stato ieri pomeriggio un violento nubifragio che ha causato pesanti disagi a tutta la città.
Purtroppo a farne le spese è stato anche l’impianto “Antonio Nori” e la sua pista di atletica, da molto tempo deteriorata e che, dopo tanti autorevoli impegni e assicurazioni, in particolare dell’’Assessore allo Sport Alessandro Onorato versa in uno stato di degrado.
Ecco due foto che alleghiamo, con grande indignazione, e che non hanno bisogno di ulteriori parole, ma di fatti concreti da parte di chi dice di amare lo sport e specialmente quello in periferia.
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