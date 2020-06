Sui bus e nel parco. Verso la normalità

Dopo oltre quattro mesi, vincendo del tutto i miei timori, ho viaggiato con i mezzi pubblici, per raggiungere il Parco di Centocelle, ovviamente con la prescritta mascherina.

C’e da dire che all’andata alle ore 7.00 ho viaggiato sui mezzi ATAC senza problemi, tutt’altra cosa al ritorno. Sul tram dei Laziali pochissimi passeggeri, sul bus 409 invece è stata una brutta esperienza. Tutti i passeggeri indossavano la mascherina, ma per quanto riguarda l’osservanza delle distanze di sicurezza, erano completamente inesistenti, in modo particolare nel salire e scendere dal mezzo pubblico. Come già ho evidenziato, in qualche modo bisogna tornare alla normalità, bisogna pur azzardare, con le dovute attenzioni, per riconquistare la tranquillità, fisica e morale.

Nessun problema invece nell’interno nel Parco dell’ex aeroporto di Centocelle, con pista ampia, si può correre e passeggiare in sicurezza.

Domenica 14 giugno 2020, con grande soddisfazione, ho corso interrottamente per otto chilometri senza controllare il ritmo, cosa che farò appena riuscirò a correre senza sosta per dieci chilometri.

La volontà di tornare al Parco di Centocelle, è stata motivata dal desiderio di incontrare gli Amici dell’Atletica Villa De Sanctis, i quali, assieme al Presidente Adalberto Sabatella, con la supervisione del Coach FIDAL Massimo Bartolini, per la quarta volta hanno organizzato “l’allenamento di Gruppo in sicurezza”.

Ieri Adalberto mi ha confermato che gli incontri domenicali al Parco di Centocelle si svolgeranno anche domenica 21 e 28 giugno, tempo permettendo.

A causa di altri impegni, non mi sono soffermato molto, per fare ginnastica, andando via in anticipo non ho potuto perciò festeggiare il compleanno di Alberto Panettiere (auguri!) il quale compie gli anni proprio il 14 di giugno e per l’occasione ha offerto sul posto dello spumante.

