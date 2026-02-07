Tangenziale Est, nuovo blitz antidegrado: rimossi 25 metri cubi di rifiuti e baracche

Un intervento rapido, mirato, per restituire sicurezza e decoro a uno dei tratti più trafficati della città.

All’alba, una task force coordinata è entrata in azione lungo la Tangenziale Est, bonificando le scarpate e le aree a ridosso della carreggiata, diventate nel tempo rifugio improvvisato e altamente pericoloso.

Tra cespugli e sterpaglie si nascondevano giacigli di fortuna, rifiuti e materiali di ogni tipo, in un contesto che rappresentava un rischio costante sia per chi occupava quegli spazi sia per le migliaia di automobilisti in transito ogni giorno.

La bonifica: rimosse baracche e rifiuti

Con il supporto dei mezzi pesanti di AMA – Linea Decoro – e di ditte specializzate, gli operatori hanno rimosso circa 25 metri cubi di rifiuti. Smantellata una baracca realizzata con materiali di risulta, insieme a tende, reti metalliche e delimitazioni improvvisate che segnavano gli spazi occupati.

Durante le operazioni sono stati sequestrati anche un fornello da campo e una bombola del gas, potenziali inneschi di incendi in una zona ad alta percorrenza.

Carrelli della spesa, bottiglie e masserizie varie, abbandonate tra la vegetazione, sono state caricate e avviate allo smaltimento.

Forze dell’ordine in campo

A garantire la sicurezza dell’intervento i Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia, mentre la Polizia Locale del II Gruppo Parioli ha coordinato le attività e il controllo dell’area. Nel corso della bonifica sono sopraggiunti tre cittadini di nazionalità romena, subito identificati e allontanati secondo le procedure previste.

Un intervento per la pubblica incolumità

Non solo decoro urbano. La presenza di insediamenti lungo la Tangenziale Est rappresenta un pericolo concreto: per chi vi trova riparo, esposto al traffico ad alta velocità, e per gli automobilisti, a rischio per attraversamenti improvvisi o per i fumi di fuochi accesi per riscaldarsi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.