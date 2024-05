Tassisti contro il governo: tensione e fumogeni nella Capitale

Centro di Roma sotto pressione per la manifestazione nazionale dei tassisti contro il governo. Oggi, Martedì 21 Maggio, i tassisti si sono radunati in piazza San Silvestro per un sit-in autorizzato dalle 11 alle 17.

Secondo l’agenzia stampa Dire, sono stati esplosi anche petardi. Nove furgoni della polizia e uno della guardia di finanza hanno sorvegliato la piazza, con gli agenti in tenuta antisommossa.

Verso le 12, circa un centinaio di tassisti ha iniziato a marciare lungo via del Tritone, puntando a raggiungere Palazzo Chigi per protestare contro la “deregulation del settore”.

I Radicali Italiani hanno interrotto il corteo dei tassisti a piazza San Silvestro, dichiarando in un comunicato di voler “protestare contro la lobby dei tassisti”.

Il segretario Matteo Hallissey, indossando una maglietta con la scritta “Fermiamo le lobby, liberalizziamo”, è stato salvato dalla polizia dopo aver rischiato l’aggressione da parte dei manifestanti e messo in sicurezza in via delle Convertite.

Il traffico nella zona è andato in tilt. La polizia è intervenuta per deviare i manifestanti e impedire loro di raggiungere la sede del governo. Le vie di accesso laterali a via del Corso e piazza Colonna sono state chiuse. Durante il corteo sono stati accesi fumogeni e lanciati cori contro il governo e contro il rilascio di nuove licenze taxi a Roma.

Lo sciopero nazionale è stato indetto dopo l’ultimo incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e coinvolge molte sigle sindacali, tra cui Unica Cgil, Fast, Ugl, Uti, Tam, Claai Unione Artigiani, Satam, Orsa, Uritaxi, Atlt, Ati Taxi, Sitan Atn, Usb Taxi, Unimpresa e Federtaxi Cisal.

