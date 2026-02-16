Telemedicina in Farmacia: a Roma 14mila esami in 4 mesi. È boom di ECG
L'elettrocardiogramma è l'esame più richiesto. La Asl Roma 2 guida la classifica per numero di prestazioni
La sanità territoriale del Lazio accelera sulla telemedicina. Da ottobre 2025 a febbraio 2026 sono state erogate 26.248 prestazioni cardiologiche nelle farmacie aderenti al protocollo siglato tra Regione Lazio, Federfarma e Assofarm.
Oltre la metà delle prestazioni (13.816) è stata effettuata a Roma, segno che la farmacia di prossimità sta diventando un presidio sanitario sempre più utilizzato per la diagnostica di base.
I numeri nella Capitale
Esami più richiesti (Roma):
-
ECG (Elettrocardiogramma): 8.361
-
Holter cardiaco: 3.313
-
Holter pressorio: 2.142
Totale prestazioni Roma: 13.816
Focus ASL romane
-
ASL Roma 2 (Est/Sud): 6.166 prestazioni
-
ASL Roma 1 (Centro/Nord): 4.518 prestazioni
-
ASL Roma 3 (Ovest/Litorale): 3.132 prestazioni
La ASL Roma 2 risulta la più attiva, anche per via dell’ampiezza e densità del territorio coperto (Municipi IV–IX).
Come funziona il servizio
La telemedicina in farmacia segue un percorso strutturato:
-
Ricetta dematerializzata: è necessaria la prescrizione del medico di base tramite SSN.
-
Referto specialistico: l’esame viene eseguito in farmacia, ma il referto è firmato esclusivamente da medici del Servizio Sanitario Nazionale.
-
Standard certificati: le 771 farmacie aderenti nel Lazio (372 a Roma) dispongono di spazi dedicati alla privacy; i farmacisti hanno seguito corsi di formazione specifici in modalità FAD.
I vantaggi per i cittadini
La strategia della Regione punta su tre leve principali:
-
Riduzione delle attese: meno pressione sui CUP ospedalieri.
-
Convenienza economica: costo in regime SSN inferiore rispetto al privato.
-
Prevenzione diffusa: possibilità di effettuare controlli vicino casa e con maggiore flessibilità oraria.
Prestazioni nel Lazio (Ottobre 2025 – Febbraio 2026)
|Area
|ECG
|Holter Cardiaco
|Holter Pressorio
|Totale
|Roma
|8.361
|3.313
|2.142
|13.816
|Latina
|1.524
|426
|234
|2.184
|Frosinone
|1.224
|511
|398
|2.133
|Viterbo
|648
|257
|172
|1.077
|Rieti
|377
|161
|121
|659
Verso nuovi servizi
Alla luce dei risultati, la sperimentazione potrebbe essere estesa ad altri esami in telemedicina, come spirometria e monitoraggio del diabete.
Per molti cittadini, soprattutto nei quadranti più popolosi della Capitale, la farmacia si sta affermando come una vera porta d’accesso alla sanità pubblica, alleggerendo ospedali e poliambulatori e rafforzando la prevenzione sul territorio.
