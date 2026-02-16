Telemedicina in Farmacia: a Roma 14mila esami in 4 mesi. È boom di ECG

La sanità territoriale del Lazio accelera sulla telemedicina. Da ottobre 2025 a febbraio 2026 sono state erogate 26.248 prestazioni cardiologiche nelle farmacie aderenti al protocollo siglato tra Regione Lazio, Federfarma e Assofarm.

Oltre la metà delle prestazioni (13.816) è stata effettuata a Roma, segno che la farmacia di prossimità sta diventando un presidio sanitario sempre più utilizzato per la diagnostica di base.

I numeri nella Capitale

Esami più richiesti (Roma):

ECG (Elettrocardiogramma): 8.361

Holter cardiaco: 3.313

Holter pressorio: 2.142

Totale prestazioni Roma: 13.816

Focus ASL romane

ASL Roma 2 (Est/Sud): 6.166 prestazioni

ASL Roma 1 (Centro/Nord): 4.518 prestazioni

ASL Roma 3 (Ovest/Litorale): 3.132 prestazioni

La ASL Roma 2 risulta la più attiva, anche per via dell’ampiezza e densità del territorio coperto (Municipi IV–IX).

Come funziona il servizio

La telemedicina in farmacia segue un percorso strutturato:

Ricetta dematerializzata: è necessaria la prescrizione del medico di base tramite SSN.

Referto specialistico: l’esame viene eseguito in farmacia, ma il referto è firmato esclusivamente da medici del Servizio Sanitario Nazionale.

Standard certificati: le 771 farmacie aderenti nel Lazio (372 a Roma) dispongono di spazi dedicati alla privacy; i farmacisti hanno seguito corsi di formazione specifici in modalità FAD.

I vantaggi per i cittadini

La strategia della Regione punta su tre leve principali:

Riduzione delle attese: meno pressione sui CUP ospedalieri.

Convenienza economica: costo in regime SSN inferiore rispetto al privato.

Prevenzione diffusa: possibilità di effettuare controlli vicino casa e con maggiore flessibilità oraria.

Prestazioni nel Lazio (Ottobre 2025 – Febbraio 2026)

Area ECG Holter Cardiaco Holter Pressorio Totale Roma 8.361 3.313 2.142 13.816 Latina 1.524 426 234 2.184 Frosinone 1.224 511 398 2.133 Viterbo 648 257 172 1.077 Rieti 377 161 121 659

Verso nuovi servizi

Alla luce dei risultati, la sperimentazione potrebbe essere estesa ad altri esami in telemedicina, come spirometria e monitoraggio del diabete.

Per molti cittadini, soprattutto nei quadranti più popolosi della Capitale, la farmacia si sta affermando come una vera porta d’accesso alla sanità pubblica, alleggerendo ospedali e poliambulatori e rafforzando la prevenzione sul territorio.

