Termovalorizzatore Roma: nel sito c’è un acquedotto romano

Nota – Questo testo è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di Abitarearoma.it

“Dalle sezioni di scavo è chiaramente identificata la sezione di un acquedotto: è questo il nuovo straordinario ritrovamento nel cantiere di Santa Palomba“. È quanto dichiara in una nota l’Unione dei Comitati contro l’inceneritore.

“Si riconosce, infatti, una galleria con una sezione quasi rettangolare fino all’altezza delle pareti laterali e chiusa superiormente da una volta a botte, scavata interamente a mano nel banco tramite scalpelli, ciò è evidente nella parte di parete pulita dagli archeologi. La parete spesso accoglieva un rivestimento in opus signinum (cocciopesto), in modo da rendere la superficie liscia”.

“Questo nuovo ritrovamento – dichiarano dall’Unione – scrive la parola fine sull’inceneritore voluto da Gualtieri a Santa Palomba per conclamata inidoneità del sito. Questa cavità artificiale, creata dal lavoro dell’uomo, è un’infrastruttura che testimonia la presenza di uno straordinario contesto archeologico ancora da scoprire.

La settimana prossima riprenderemo il nostro presidio davanti alla Soprintendenza speciale di Roma per far fermare prima possibile il cantiere i cui lavori come le foto evidenziano continuano a causare gravissimi danni al patrimonio archeologico che invece vogliamo tutelare e poi valorizzare attraverso la realizzazione del Parco Archeologico”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza