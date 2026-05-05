Terrore tra le corsie a Trastevere: commessa aggredita durante una rapina al Carrefour

Nel primo pomeriggio di ieri, la quotidianità di piazza Mastai, a Trastevere, è stata interrotta da un episodio di violenza avvenuto all’interno di un supermercato. Erano circa le 13.30 quando un tentativo di furto si è trasformato in una rapina impropria con aggressione ai danni di una dipendente.

Secondo quanto ricostruito, un uomo avrebbe fatto ingresso nel punto vendita approfittando dell’orario di maggiore affluenza.

Con apparente normalità si sarebbe diretto verso gli scaffali dedicati ai prodotti per la cura della persona, dove avrebbe iniziato a sottrarre articoli di fascia medio-alta, in particolare cosmetici e profumi, cercando di occultarli per oltrepassare le casse senza essere notato.

A interrompere l’azione è stata una commessa che, accortasi dei movimenti sospetti, ha tentato di fermarlo prima dell’uscita. È in quel momento che la situazione è precipitata: l’uomo, invece di desistere, avrebbe reagito con violenza, spingendo a terra la dipendente nel tentativo di garantirsi la fuga.

L’aggressione ha consentito al responsabile di allontanarsi rapidamente dal supermercato e dileguarsi tra le strade del quartiere, facendo perdere le proprie tracce nei vicoli di Trastevere. La donna è stata soccorsa dai colleghi, sotto choc per quanto accaduto.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato, che hanno immediatamente avviato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti.

Le indagini sono ora in corso per identificare l’autore dell’episodio e ricostruire nel dettaglio la dinamica della rapina impropria.

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