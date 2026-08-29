Tessere della ditta e taniche piene di carburante: arrestato 49enne, denunciato il benzinaio complice

Un sistema ben collaudato per prosciugare i conti delle aziende e fare scorta personale di carburante da rivendere o riutilizzare.

A mettere fine al raggiro sono stati i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante, che hanno arrestato un 49enne ucraino, già noto alle forze dell’ordine, e denunciato un 20enne romano con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento in concorso.

L’indagine era partita lo scorso 25 agosto in seguito alla denuncia presentata dal responsabile di una società di logistica stradale con sede in via Casilina, accortosi di ammanchi immotivati sui conti aziendali dedicati ai rifornimenti dei mezzi.

Il pedinamento all’alba e il patto col benzinaio

Pianificato un mirato servizio di appostamento e pedinamento fin dalle prime luci del mattino, i militari dell’Arma hanno colto il 49enne in flagranza di reato all’interno di un distributore di carburante della Capitale mentre strisciava due tessere aziendali sottratte alla ditta.

L’uomo aveva appena riempito due capienti taniche con 59 litri di benzina (per un valore di 126 euro). Gli accertamenti sul posto hanno rivelato un quadro ancora più articolato:

La finta transazione in contanti: Con la complicità del benzinaio ventenne — addetto alle colonnine —, il 49enne aveva simulato l’acquisto di un additivo per motori del valore di 200 euro addebitandolo sulla carta rubata, ottenendo in cambio dal dipendente dell’impianto 100 euro in contanti da spartirsi.

Il covo del carburante a Dragona

Scattati i fermi, le verifiche si sono spostate nell’abitazione dell’arrestato, situata nel quartiere di Dragona. Con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, i militari hanno perquisito i locali trovando un vero e proprio deposito abusivo:

Sequestro sotto chiave: In casa sono state scoperte e perquisite ulteriori 6 taniche contenenti complessivamente 170 litri di carburante accumulate illecitamente. L’intero quantitativo di carburante è stato posto sotto sequestro penale.

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