Tevere, via libera alla mappa dei 31 lotti regionali: banchine e golene pronte ad andare a gara

Una svolta burocratica che promette di cambiare il volto delle sponde del Tevere e di sbloccare decenni di contenziosi e concessioni scadute.

Su proposta dell’assessore al Demanio Fabrizio Ghera, la Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera a una delibera fondamentale: l’individuazione e la catalogazione di 31 lotti demaniali del ramo idrico destinati all’assegnazione tramite procedure ad evidenza pubblica.

L’operazione interessa un’area strategica di oltre 50 ettari complessivi lungo l’asta del fiume, nel corridoio che si snoda dal nodo di Castel Giubileo fino alla foce del Mar Tirreno, ricomprendendo anche il Canale Navigabile e attraversando i territori comunali di Roma Capitale e Fiumicino.

Sport, ristorazione e nautica: la nuova mappa del fiume

Il provvedimento, corredato da 9 allegati tecnici che definiscono con precisione lo stato dei luoghi e l’eventuale disponibilità dello specchio d’acqua antistante, fissa la disciplina per le future gare pubbliche.

Per ampliare la platea dei partecipanti ed evitare monopoli, la Giunta ha previsto la possibilità di frazionare i lotti più estesi in ulteriori sub-lotti.

Le destinazioni d’uso individuate dalla Regione fotografano una riconversione a tutto campo:

Tratto urbano capitolino (Banchine di magra): spazio ad attività culturali, mostre temporanee, parchi d’affaccio, locali di ristorazione e impianti per lo sport e il tempo libero.

Zone perimetrali e d’asta: interventi di bonifica ambientale, creazione di orti urbani e progetti di agricoltura orientata.

Tratto verso il mare e Fiumicino: aree dedicate alle attività produttive legate alla nautica, al rimessaggio delle imbarcazioni e ai servizi per la navigazione.

«Un passo decisivo per la vivibilità di Roma»

La mossa rappresenta il primo step formale per restituire legalità e decoro a un’area spesso finita al centro di polemiche per abusivismo e degrado.

«Con questo provvedimento la Regione Lazio conferma l’attenzione sul fiume Tevere», ha sottolineato l’assessore Fabrizio Ghera. «In questi anni sono stati realizzati diversi interventi di riqualificazione e valorizzazione, con l’obiettivo prioritario di rendere il corso d’acqua sempre più fruibile e vivibile per i cittadini romani e per i turisti».

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