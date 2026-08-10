Tivoli e Guidonia, la Regione mette mano ai terreni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito: 200mila euro per la riqualificazione

Un’operazione coordinata per sottrarre all’abbandono un patrimonio immobiliare storico e restituirlo al tessuto urbano e sociale della provincia.

La Giunta regionale del Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, ha dato il via libera a uno schema di accordo di cooperazione con i Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio per il trasferimento e la valorizzazione dei terreni appartenuti all’ex proprietà del Pio Istituto Santo Spirito, attualmente in carico alla Asl Roma 5.

L’iniziativa, presentata su proposta dell’assessore al Patrimonio e al Demanio Fabrizio Ghera, punta a sbloccare comparti urbani e agricoli che per anni sono rimasti fuori dai circuiti di sviluppo locale, poiché non più funzionali alle attività strettamente sanitarie dell’azienda USL.

Fondo da 200mila euro per far partire le procedure tecnico-amministrative

Per trasformare le intenzioni in interventi concreti, la Regione Lazio ha stanziato un finanziamento iniziale di 200mila euro.

Risorse che verranno erogate direttamente ai due Municipi coinvolti per sostenere le complesse attività tecnico-amministrative necessarie: dalla mappatura catastale alla razionalizzazione delle aree, fino all’avvio dei percorsi di valorizzazione urbana o eventuale dismissione dei lotti.

L’accordo punta a raggiungere diversi obiettivi chiave per la comunità dell’area tiburtina e guidoniana:

Integrazione di servizi e infrastrutture: riuso dei comparti per dotare i quartieri di nuovi spazi pubblici, verde e servizi per i cittadini;

Sicurezza e decoro urbano: la riqualificazione degli stabili e dei terreni mira a eliminare aree di degrado, aumentando la percezione di sicurezza grazie a una maggiore presenza istituzionale sul territorio;

Impatto socio-economico ed ecologico: un percorso d’intervento concepito per stimolare la coesione sociale e generare indotti positivi in chiave paesaggistica e ambientale.

Ghera: «Un tassello del piano di riordino del patrimonio avviato dalla giunta Rocca»

Soddisfazione per il raggiungimento dell’intesa è stata espressa dall’assessore Fabrizio Ghera, che ha sottolineato il valore del dialogo con le amministrazioni locali interessate.

«Grazie a un’interlocuzione positiva con le amministrazioni comunali, oggi diamo il via a un importante accordo che consentirà la riqualificazione e la valorizzazione di beni che verranno finalmente resi fruibili per la cittadinanza, migliorando la qualità della vita dei residenti – ha dichiarato Fabrizio Ghera –. Questo intervento rientra appieno nel programma strategico avviato dalla giunta Rocca per la dismissione, la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio regionale».

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