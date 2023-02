Tolleranza intollerabile in via dell’Incoronata

Di sicuro senza un video che lo documenta non credereste mai che questa possa essere la situazione in cui si trova una parte del parcheggio realizzato nel 2012 su via dell’Incoronata all’Alessandrino.

Tra l’altro siamo sotto il muro di cinta e le finestre di un convento di suore e casa di accoglienza per anziani.

È una situazione chiaramente intollerabile ma purtroppo questo non sembra essere altrettanto per l’istituzione locale, le Forze di Polizia e l’Azienda che cura il Decoro e la Pulizia della città, che non riescono ad organizzare un cencio di controllo e pulizia.

Si attendono azioni che rimuovano una situazione che si protrae da anni ormai!

La foto in alto è del 2021.

IL VIDEO