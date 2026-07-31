Tor Bella Monaca, arrivano 300 mila euro per il nuovo centro di istruzione: è scontro tra Campidoglio e Municipio

Un investimento sul riscatto sociale del quartiere più complesso della Capitale, accompagnato dall’ennesimo cortocircuito politico tra il Campidoglio e il Municipio VI.

Nell’ultima manovra di assestamento di bilancio approvata dall’Assemblea Capitolina spuntano 300mila euro destinati alla ristrutturazione degli spazi dell’Istituto Comprensivo “Melissa Bassi” a Tor Bella Monaca, risorsa indispensabile per far nascere un Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).

L’operazione nasce da una mobilitazione dal basso guidata dalla Rete contro la dispersione scolastica e la povertà educativa del Municipio VI, che da oltre un anno incalza le istituzioni e ha sottoscritto una petizione con più di duemila firme per garantire un presidio di formazione permanente al territorio.

Lo scontro con le Torri: «Il Municipio non ha chiesto i fondi»

Accanto all’annuncio del finanziamento, da Palazzo Senatorio parte una stoccata diretta alla giunta municipale a guida Fratelli d’Italia.

Nonostante la presidenza del Municipio VI avesse formalmente inserito il nuovo CPIA nella delibera sul dimensionamento scolastico, dagli uffici locali non era infatti arrivata alcuna richiesta formale di copertura economica per l’assestamento dei conti.

Un’omissione a cui la giunta Gualtieri ha deciso di porre rimedio stanziando le risorse necessarie per avviare il cantiere. Il passaggio contabile costituisce la precondizione tecnica indispensabile per sbloccare l’iter autorizzativo, il cui timbro finale spetterà ora alla Regione Lazio.

L’attacco politico: «La legalità si fa con le scuole, non con la propaganda»

L’infrastruttura punta a intercettare una platea ampia: chi necessita del diploma, i disoccupati in cerca di qualificazione, le giovani madri ed i cittadini stranieri che devono apprendere la lingua italiana.

Duro il commento dei vertici capitolini verso le politiche della destra e del governo nei quartieri di periferia.

«L’apertura di un CPIA a Tor Bella Monaca è una scelta di giustizia sociale» Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola di Roma Capitale

«Significa garantire il diritto alla formazione come strumento fondamentale di emancipazione e autonomia. Le oltre duemila firme raccolte raccontano una domanda di riscatto a cui le istituzioni hanno il dovere di dare risposte».

Ancora più diretto l’affondo della consigliera democratica Nella Converti, presidente della Commissione Politiche Sociali:

«Un nuovo CPIA è un investimento concreto nella lotta alla criminalità organizzata. Le mafie prosperano dove mancano formazione, lavoro e presidi pubblici. È inutile fare propaganda sulla pelle dei nostri quartieri se poi non si costruiscono risposte vere: la sicurezza si garantisce rimuovendo le disuguaglianze, non con gli slogan».

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