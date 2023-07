Tor Bella Monaca, Celli: al via iter per Polo pubblico per la cittadinanza attiva 

Prende il via il percorso per realizzare il “Polo pubblico per la cittadinanza attiva nel Municipio VI”. Per farlo saranno riconvertiti i locali dell’Opera pubblica n. 19 del PRU di Tor Bella Monaca. Lo prevede una mozione che è stata approvata oggi dall’Assemblea capitolina.

“La rigenerazione e il rilancio delle aree di periferia passa attraverso luoghi aperti ai cittadini, dando opportunità di socialità e di aggregazione per tutti, favorendo attività formative e lavorative rivolte in particolar modo ai più giovani. Tra gli obiettivi di questa iniziativa quella di creare, in collaborazione con Città Metropolitana, un centro di formazione professionale. Il polo potrà ospitare spazi per il coworking e per le istituzioni del Municipio VI, infopoint e una sala prove musicale per i giovani. E, pensiamo, inoltre, che possa essere un prezioso luogo di partecipazione, confronto e proposta dal basso. Ringrazio i colleghi consiglieri per l’approvazione di questo importante atto”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.