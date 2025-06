Tor Bella Monaca, controlli nei palazzi popolari: sequestrati pistola rubata, munizioni e droga

Nei palazzi popolari di via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca, dove l’illegalità spesso si nasconde dietro le porte chiuse e i corridoi bui, i Carabinieri della Stazione locale hanno scoperchiato un altro tassello del sottobosco criminale che infesta il quartiere.

Durante un servizio di controllo straordinario del territorio, effettuato nell’ambito del piano di sicurezza promosso dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, i militari hanno messo a segno un sequestro inquietante: una pistola semiautomatica calibro 9×21, completa di caricatore e 5 proiettili, era stata nascosta tra gli spazi comuni di uno degli stabili. L’arma, risultata rubata in Liguria nel 2017, era pronta per essere riutilizzata.

Ma non era sola. Accanto alla pistola, i Carabinieri hanno rinvenuto anche un giubbotto antiproiettile e un piccolo deposito di stupefacenti: 10 grammi di crack e 32 grammi di cocaina, già divisi in 82 dosi pronte per lo spaccio. Una “drogheria” abusiva in piena regola, custodita tra muretti e vani tecnici, come spesso accade nelle zone d’ombra della capitale.

Non è la prima volta che le aree comuni di questi edifici si trasformano in rifugi per armi e droga, ma il ritrovamento di un’arma rubata e di un giubbotto da assalto suggerisce che in zona possano gravitare soggetti pronti a tutto.

Nel frattempo, la presenza delle forze dell’ordine si intensifica in zona. Tor Bella Monaca continua a essere un osservato speciale.

