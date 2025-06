Tor Bella Monaca, dramma sul cavalcavia: uomo precipita nel vuoto, è gravissimo

Un volo di sei metri. Un impatto violento sull’asfalto. Un uomo, ancora senza nome, lotta tra la vita e la morte. È successo nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno, a Tor Bella Monaca, sul cavalcavia di via Duilio Cambellotti.

A dare l’allarme due passanti, testimoni impotenti di quella caduta improvvisa. L’uomo, presumibilmente straniero, è stato soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza al policlinico di Tor Vergata. Le sue condizioni sono gravissime.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Non è ancora chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un incidente.

