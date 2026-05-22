Torna la rassegna teatrale “UILT Lazio Libero teatro in un teatro libero

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna al Teatro Tor Bella Monaca di Roma, Sala Piccola, la rassegna teatrale “Libero teatro in un teatro libero”, con due cicli di spettacoli che si susseguiranno dal 3 al 29 giugno e dai primi fino al 27 settembre 2026.

Promossa dalla UILT Lazio (Unione Italiana Libero Teatro), la quinta edizione metterà in scena le migliori espressioni delle compagnie associate che dal martedì alla domenica si esibiranno con oltre 40 spettacoli diversi.

L’Unione Italiana Libero Teatro è una rete organizzata a livello nazionale e regionale di Associazioni no profit accomunate nella passione unica del Teatro, che ciascuna sviluppa con la propria identità e modalità.

La varietà di spettacoli offerti dalla rassegna “Libero teatro in un teatro libero” riflette la ricchezza culturale che il teatro può offrire. Gli spettacoli sono progettati per attrarre un pubblico variegato, offrendo momenti di divertimento e riflessione, attraverso opere che spaziano dalla commedia classica al musical, da narrazioni profonde a interpretazioni intense.

Questa iniziativa sottolinea l’importanza del teatro come strumento culturale, capace di affrontare temi universali e attuali, oltre che di omaggiare grandi opere e autori del passato e presenti. L’intreccio di elementi musicali, drammatici e contenutistici rende questa rassegna un evento di grande interesse per gli appassionati di teatro e per chi desidera esplorare nuove prospettive.

«La rassegna abbraccia generi e linguaggi variegati, con passione, impegno e un talento autentico» dichiara Stefania Zuccari, Presidente UILT Lazio. «L’obiettivo è di concorrere allo sviluppo culturale e sociale del territorio, per rendere il teatro un luogo vivo e inclusivo, capace di parlare a tutti». Grazie a un pubblico affezionato e sempre più numeroso, oltre duemila gli spettatori della passata edizione, «la rassegna rappresenta una importante opportunità per far conoscere alcune produzioni scelte delle nostre associate».

Il Teatro Tor Bella Monaca è una delle realtà più vivaci e frequentate della scena romana, come sottolinea Filippo D’Alessio, Direttore del teatro: «E’ una realtà consolidata negli anni. In questo contesto, la rassegna in collaborazione con UILT Lazio è un valore aggiunto importante, che ci permette di entrare in relazione con le tante persone che vivono il teatro e riafferma la nostra vocazione di teatro pubblico, nonché il ruolo di polo culturale ed artistico in un quartiere difficile».

Tutti gli spettacoli della rassegna si terranno presso il Teatro Tor Bella Monaca, in Via Bruno Cirino. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00, eccetto la rappresentazione domenicale che avrà luogo alle ore 18:00. I biglietti possono essere acquistati sul sito del Teatro o direttamente presso il botteghino; sono disponibili pacchetti di ingressi a tariffe vantaggiose per chi intende assistere a più rappresentazioni.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero telefonico: 06 2010579 o visitare il sito: https://www.teatriincomune.roma.it/teatro-tor-bella-monaca/

IL PROGRAMMA DI GIUGNO

Libero Teatro in un Teatro Libero – Rassegna UILT Lazio – dal 3 al 29 giugno Teatro Tor Bella Monaca, Sala Piccola

mercoledì 3 giugno ore 21 – LETTERE

regia Mariagiovanna Rosati Hansen

Le Pecore Nere

giovedì 4 giugno ore 21 – A. A. A. CERCASI AUTORE!

scritto e diretto da Fabrizio Romagnoli

Alias APS

venerdì 5 giugno ore 21 – XANAX

di Angelo Longoni

diretto e interpretato da Andrea Plithakis e Simona Vernì

Mimesis Teatro e Arti Sceniche APS

sabato 6 giugno ore 21 – domenica 7 giugno ore 18 – ASSASSINATE LA ZITELLA

di Giancarlo Pardini

regia Andrea Mascherucci

Chi sarà di scena APS

martedì 9 giugno ore 21 – LO CHIAMERANNO FIGLIO DI DIO

con brani musicali tratti da “La Buona Novella” di Fabrizio De Andrè

e testi recitati di Khalil Gibran, Erri De Luca, Giovanni Spagnoli

ideazione, drammaturgia e regia Salvatore Margiotta

Associazione Il Teatro APS

mercoledì 10 giugno ore 21 – L’ ECO DELLE COSE RIMASTE

scritto e diretto da Barbara Bergonzoni

Teatriamo col Cuore

giovedì 11 e venerdì 12 giugno ore 21 – IL GIALLO DEL TAXI GIALLO

di Marco Palladini

regia Alessandra Ferro

Ferro e Fuoco APS

sabato 13 giugno ore 21 e domenica 14 giugno ore 18 – SCAMBIO DI PERSONA ALL’ITALIANA

di Giuseppe Della Misericordia

regia Franco Tuba

Divieto d’Affissione APS

martedì 16 giugno ore 21 – LA CENA DEI CRETINI

di Francis Veber

regia Dario de Francesco

SetteZeroTre

mercoledì 17 e giovedì 18 giugno ore 21 – L’ IMPRESARIO DELLE SMIRNE

di Carlo Goldoni

adattamento e regia Carlo Cianfarini

con Alessio Maria Maffei, Jacopo Cucurnia, David Lecca, Irena Goloubeva, Ludovica Bellitti, Jasmin

Partenope APS

venerdì 19 giugno ore 21 – JUCATURE

di Pau Miro’, traduzione Enrico Ianniello

regia Ermanno Iencinella

Compagnia Teatro Finestra

sabato 20 giugno ore 21 – SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA SBORNIA

di Eduardo De Filippo

regia Angelo Grieco

Compagnia Insieme per Caso APS

domenica 21 giugno ore 18 – CUORI ALLO SBARAGLIO

scritto e diretto da Emilio Cacciatori

Acta Est Fabula

martedì 23 giugno ore 21 – GREGORY

di Veronica Liberale

regia Massimo Bastone

È tutta scena APS

mercoledì 24 giugno ore 21 – LE SORELLE DI CÈCO PROVANO IFIGENIA IN GIANICOLO

di Antonella Antonelli

regia Massimiliano Milesi

Teatro Da Viaggio APS

mercoledì 25 giugno ore 21 – NOVECENTO

di Alessandro Baricco

diretto e interpretato da Giancarlo Loffarelli

Compagnia Teatrale Le Colonne

venerdì 26 giugno ore 21 – ELVIRA

scritto e diretto da Carlo Selmi

S.P.Q.M.

sabato 27 giugno ore 21 – LA DOPPIA VITA DI MARIO

scritto e diretto da Fabrizio Catarci

Ass. Cult. L’ Acquario

domenica 28 giugno ore 18 – IL GIARDINO DEI CILIEGI

testo di Anton Cechov

libero adattamento di Antonio Caponigro , Elisabetta Cataldo

regia Antonio Caponigro

Teatro dei Dioscuri

lunedì 29 giugno ore 21 – MAURITIUS

di Theresa Rebeck

traduzione Paolo Cubeddu

regia Vittorio Sinceri

Gli Emonauti

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