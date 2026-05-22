Torna la rassegna teatrale “UILT Lazio Libero teatro in un teatro libero
Il 20 maggio 2026, la presentazione del cartellone nel Teatro Tor Bella Monaca
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna al Teatro Tor Bella Monaca di Roma, Sala Piccola, la rassegna teatrale “Libero teatro in un teatro libero”, con due cicli di spettacoli che si susseguiranno dal 3 al 29 giugno e dai primi fino al 27 settembre 2026.
Promossa dalla UILT Lazio (Unione Italiana Libero Teatro), la quinta edizione metterà in scena le migliori espressioni delle compagnie associate che dal martedì alla domenica si esibiranno con oltre 40 spettacoli diversi.
L’Unione Italiana Libero Teatro è una rete organizzata a livello nazionale e regionale di Associazioni no profit accomunate nella passione unica del Teatro, che ciascuna sviluppa con la propria identità e modalità.
La varietà di spettacoli offerti dalla rassegna “Libero teatro in un teatro libero” riflette la ricchezza culturale che il teatro può offrire. Gli spettacoli sono progettati per attrarre un pubblico variegato, offrendo momenti di divertimento e riflessione, attraverso opere che spaziano dalla commedia classica al musical, da narrazioni profonde a interpretazioni intense.
Questa iniziativa sottolinea l’importanza del teatro come strumento culturale, capace di affrontare temi universali e attuali, oltre che di omaggiare grandi opere e autori del passato e presenti. L’intreccio di elementi musicali, drammatici e contenutistici rende questa rassegna un evento di grande interesse per gli appassionati di teatro e per chi desidera esplorare nuove prospettive.
«La rassegna abbraccia generi e linguaggi variegati, con passione, impegno e un talento autentico» dichiara Stefania Zuccari, Presidente UILT Lazio. «L’obiettivo è di concorrere allo sviluppo culturale e sociale del territorio, per rendere il teatro un luogo vivo e inclusivo, capace di parlare a tutti». Grazie a un pubblico affezionato e sempre più numeroso, oltre duemila gli spettatori della passata edizione, «la rassegna rappresenta una importante opportunità per far conoscere alcune produzioni scelte delle nostre associate».
Il Teatro Tor Bella Monaca è una delle realtà più vivaci e frequentate della scena romana, come sottolinea Filippo D’Alessio, Direttore del teatro: «E’ una realtà consolidata negli anni. In questo contesto, la rassegna in collaborazione con UILT Lazio è un valore aggiunto importante, che ci permette di entrare in relazione con le tante persone che vivono il teatro e riafferma la nostra vocazione di teatro pubblico, nonché il ruolo di polo culturale ed artistico in un quartiere difficile».
Tutti gli spettacoli della rassegna si terranno presso il Teatro Tor Bella Monaca, in Via Bruno Cirino. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00, eccetto la rappresentazione domenicale che avrà luogo alle ore 18:00. I biglietti possono essere acquistati sul sito del Teatro o direttamente presso il botteghino; sono disponibili pacchetti di ingressi a tariffe vantaggiose per chi intende assistere a più rappresentazioni.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero telefonico: 06 2010579 o visitare il sito: https://www.teatriincomune.roma.it/teatro-tor-bella-monaca/
IL PROGRAMMA DI GIUGNO
Libero Teatro in un Teatro Libero – Rassegna UILT Lazio – dal 3 al 29 giugno Teatro Tor Bella Monaca, Sala Piccola
mercoledì 3 giugno ore 21 – LETTERE
regia Mariagiovanna Rosati Hansen
Le Pecore Nere
giovedì 4 giugno ore 21 – A. A. A. CERCASI AUTORE!
scritto e diretto da Fabrizio Romagnoli
Alias APS
venerdì 5 giugno ore 21 – XANAX
di Angelo Longoni
diretto e interpretato da Andrea Plithakis e Simona Vernì
Mimesis Teatro e Arti Sceniche APS
sabato 6 giugno ore 21 – domenica 7 giugno ore 18 – ASSASSINATE LA ZITELLA
di Giancarlo Pardini
regia Andrea Mascherucci
Chi sarà di scena APS
martedì 9 giugno ore 21 – LO CHIAMERANNO FIGLIO DI DIO
con brani musicali tratti da “La Buona Novella” di Fabrizio De Andrè
e testi recitati di Khalil Gibran, Erri De Luca, Giovanni Spagnoli
ideazione, drammaturgia e regia Salvatore Margiotta
Associazione Il Teatro APS
mercoledì 10 giugno ore 21 – L’ ECO DELLE COSE RIMASTE
scritto e diretto da Barbara Bergonzoni
Teatriamo col Cuore
giovedì 11 e venerdì 12 giugno ore 21 – IL GIALLO DEL TAXI GIALLO
di Marco Palladini
regia Alessandra Ferro
Ferro e Fuoco APS
sabato 13 giugno ore 21 e domenica 14 giugno ore 18 – SCAMBIO DI PERSONA ALL’ITALIANA
di Giuseppe Della Misericordia
regia Franco Tuba
Divieto d’Affissione APS
martedì 16 giugno ore 21 – LA CENA DEI CRETINI
di Francis Veber
regia Dario de Francesco
SetteZeroTre
mercoledì 17 e giovedì 18 giugno ore 21 – L’ IMPRESARIO DELLE SMIRNE
di Carlo Goldoni
adattamento e regia Carlo Cianfarini
con Alessio Maria Maffei, Jacopo Cucurnia, David Lecca, Irena Goloubeva, Ludovica Bellitti, Jasmin
Partenope APS
venerdì 19 giugno ore 21 – JUCATURE
di Pau Miro’, traduzione Enrico Ianniello
regia Ermanno Iencinella
Compagnia Teatro Finestra
sabato 20 giugno ore 21 – SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA SBORNIA
di Eduardo De Filippo
regia Angelo Grieco
Compagnia Insieme per Caso APS
domenica 21 giugno ore 18 – CUORI ALLO SBARAGLIO
scritto e diretto da Emilio Cacciatori
Acta Est Fabula
martedì 23 giugno ore 21 – GREGORY
di Veronica Liberale
regia Massimo Bastone
È tutta scena APS
mercoledì 24 giugno ore 21 – LE SORELLE DI CÈCO PROVANO IFIGENIA IN GIANICOLO
di Antonella Antonelli
regia Massimiliano Milesi
Teatro Da Viaggio APS
mercoledì 25 giugno ore 21 – NOVECENTO
di Alessandro Baricco
diretto e interpretato da Giancarlo Loffarelli
Compagnia Teatrale Le Colonne
venerdì 26 giugno ore 21 – ELVIRA
scritto e diretto da Carlo Selmi
S.P.Q.M.
sabato 27 giugno ore 21 – LA DOPPIA VITA DI MARIO
scritto e diretto da Fabrizio Catarci
Ass. Cult. L’ Acquario
domenica 28 giugno ore 18 – IL GIARDINO DEI CILIEGI
testo di Anton Cechov
libero adattamento di Antonio Caponigro , Elisabetta Cataldo
regia Antonio Caponigro
Teatro dei Dioscuri
lunedì 29 giugno ore 21 – MAURITIUS
di Theresa Rebeck
traduzione Paolo Cubeddu
regia Vittorio Sinceri
Gli Emonauti
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