Torna la Settimana Europea della Mobilità

La condivisione degli spazi pubblici. Soprattutto nelle aree urbane ma non solo. È questo il tema portante della Settimana Europea della mobilità 2024 in programma dal 16 al 22 settembre.

Anche quest’anno Roma sarà in primissima fila nell’organizzazione di iniziative e incontri sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale. Uno dei punti cardine della settimana sarà costituito dalle strade scolastiche. Un progetto che mira alla messa in sicurezza delle aree che circondano gli istituti e delle arterie di collegamento.

Un obiettivo al quale l’Amministrazione capitolina, attraverso il lavoro di Roma Servizi per la Mobilità, ha dedicato e dedicherà particolare attenzione. Si inizierà lunedì mattina alle 8,30, in via di Centocelle 236, con l’inaugurazione della prima strada scolastica nel V Municipio, e si proseguirà con iniziative analoghe nel corso dell’intera settimana.

Grande attenzione sarà rivolta alla mobilità sostenibile a cominciare dall’evento, sempre lunedì, dedicato al “Bike to work”- andare a lavoro in bicicletta – a cui parteciperanno le aziende che aderiscono alla rete dei Mobility manager (coloro che si occupano di ottimizzare e rendere sostenibili gli spostamenti casa-lavoro dei colleghi). Sempre in questa chiave giovedì 19 saranno premiate le aziende più attive nel rendere “green” il tragitto dei lavoratori.

Un’altra iniziativa farà il punto, martedì, sull’elettrificazione del trasporto pubblico locale. Chiuderà la serie, domenica 22 settembre, l’Appia day. Evento per ciclisti e pedoni – che a fine manifestazione riceveranno la maglietta dedicata in edizione limitata Unesco 2024 – con percorso dal Colosseo al Mausoleo di Cecilia Metella e suggestivo itinerario che tocchera’ l’arco di Druso, le Tombe di via Latina, il Parco degli Acquedotti, la villa dei Quintili. L’elenco completo degli eventi è sul sito romamobilita.it.

“Roma anche quest’anno partecipa da protagonista alla Settimana Europea della Mobilità – ha commentato l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – con tantissime iniziative che si affiancano alle azioni che l’Amministrazione sta mettendo in campo per favorire la mobilità alternativa.

Il tema centrale dell’iniziativa di quest’anno, ossia la condivisione degli spazi pubblici, è anche al centro delle nostre politiche della mobilità ed è uno degli obiettivi prioritari che Roma Capitale sta cercando di raggiungere con misure e azioni concrete tra cui: pedonalizzazioni, realizzazione di strade scolastiche, piste ciclabili e isole ambientali e messa in sicurezza di incroci pericolosi”.

“Anche quest’anno- afferma Anna Donati, presidente e amministratrice delegata di Roma Servizi per la Mobilità – l’azienda è impegnata in primissima fila nell’organizzazione di eventi in occasione della Settimana Europea della mobilità. Un appuntamento periodico che rappresenta l’occasione per promuovere ulteriormente il lavoro quotidiano che l’Amministrazione, anche attraverso l’impegno di Rsm, svolge per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile”.

