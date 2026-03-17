Tradizioni e identità: il Lazio finanzia le feste popolari del 2026. Domande dal 18 marzo

La Regione Lazio rafforza il proprio impegno nella tutela e valorizzazione dell’identità culturale dei territori con la pubblicazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse relativo al Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari – anno 2026.

Il provvedimento, promosso dall’assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport Elena Palazzo, rappresenta un importante strumento di sostegno alle comunità locali e a tutte quelle realtà che custodiscono e tramandano il patrimonio immateriale del Lazio.

L’Avviso è rivolto a Comuni, Circoscrizioni e Pro Loco iscritte all’albo regionale. I progetti candidabili dovranno riguardare manifestazioni ed eventi da realizzare nel corso del 2026. Sono ammessi anche gli eventi legati alle festività natalizie che si svolgeranno fino al 6 gennaio 2027, purché avviati nel mese di dicembre 2026.

«Le feste popolari, le rievocazioni storiche, le sagre e i riti religiosi rappresentano il grande bagaglio culturale ed enogastronomico delle nostre località che noi vogliamo promuovere e far scoprire, incoraggiando un turismo desideroso di conoscere le nostre tradizioni. Attraverso questa misura confermiamo la nostra attenzione verso tutti quegli eventi che rappresentano il cuore della memoria collettiva delle comunità locali e piccoli borghi, iniziative capaci di rafforzare il senso di appartenenza, sostenere l’attrattività dei territori e valorizzare le tradizioni che raccontano la storia e l’identità del Lazio», dichiara l’Assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport Elena Palazzo.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale, attiva a partire dal 18 marzo 2026 al seguente indirizzo: https://bandiavvisi.regione.lazio.it

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso, alle ore 12:00.

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