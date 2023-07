Tragedia sfiorata causa caduta di un albero in via Castani

Dopo l’enorme pianta caduta vicino piazza San Felice da Cantalice nel pomeriggio del 25 luglio 2023 un albero è caduto all’incrocio di via dei Castani con via delle Robinie. L’albero con la sua chioma arrivava al dehors su sede stradale di un bar che fortunatamente aveva alcuni clienti intenti a sorseggiare delle fresche bevande al lato opposto di dove è avvenuto lo schianto.

Si tratta di uno degli alberi già dichiarati morti e/o pericolosi dal professionista a cui il Servizio Giardini municipale ha commissionato la ricerca e, si dice, il progetto per la scelta delle essenze e i luoghi dove metterle a dimora.

I danni maggiori dalla caduta li ha subiti uno scooter quasi nuovo parcheggiato mentre i danni alla struttura utilizzata dal bar sono da verificare.

Nel momento del crollo spirava una lieve brezza che tuttavia è stata sufficiente allo schianto e, dalle foto, di evince che l’albero era praticamente secco e con il tronco staccato di netto dall’impianto radicale.

56 sono gli alberi che saranno messi a dimora su via dei Castani nel tratto che va da piazza San Felice a Piazza dei Gerani. Monica Paba presidente della Rete d’impresa Castani che ha avuto sulla questione un incontro sia con il professionista incaricato che con l’assessore all’ambiente Annucci, ci ha riferito che gli alberi da eliminare perché malati e pericolosi sono di più, ma che nei tratti più stretti dei marciapiedi non saranno sostituiti. Sembrerebbe anche che ci sia un orientamento sul tipo di essenze arboree da mettere a dimora.

Speriamo siano innanzitutto dotate di radici che non sollevino l’asfalto dei marciapiedi, siano sempreverdi, e non raggiungano altezze da oscurare appartamenti e/o balconi e infine per concludere che non producano polloni alla base e non liberino in terra o sui tetti delle autovetture secrezioni collose ed appiccicaticce.

Comunque sul via a questo progetto non ci sono ancora date e certezze in quanto c’è anche il problema per l’istituzione locale di individuare chi si assumerà l’onere per almeno due anni di innaffiare gli alberi e quindi garantirne l’attecchimento.

Nel frattempo però gli alberi su via dei Castani continuano a cadere e solo per mera fortuna non hanno provocato finora danni fisici a persone. Ma si sa, la fortuna non è purtroppo per sempre.