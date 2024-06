Trasferimento forzoso dell’ufficio statistica del Comune di Roma: tra polemiche e disagi

Il personale dell’Ufficio Statistica del Comune di Roma non sarà trasferito all’Eur come inizialmente previsto, ma dovrà comunque abbandonare la storica sede di via della Greca, con vista sul Circo Massimo. I locali saranno destinati agli uffici dei consiglieri comunali.

Le Critiche del Sindacato Generale di Base:

Il Sindacato Generale di Base (SGB) ha espresso forti critiche riguardo al trasferimento forzato del personale dell’Ufficio Statistica nella nuova sede di via Tuscolana 171-173. I locali, originariamente utilizzati per le attività demoscopiche, saranno ora riservati a 13 gruppi consiliari e commissioni che necessitano di spazi aggiuntivi, dato che il palazzo di via della Greca già ospita alcuni gruppi di maggioranza e opposizione.

Problemi Logistici e Organizzativi:

Il trasferimento ha creato notevoli disagi ai lavoratori e difficoltà nell’organizzazione delle attività statistiche. Secondo SGB, il trasloco è stato gestito senza dotare i nuovi uffici di arredi adeguati e impedendo al personale di utilizzare quelli già in dotazione. Inoltre, i nuovi locali sono sprovvisti di collegamento Wi-Fi, necessario per l’accesso a internet.

Roberto Betti, rappresentante di SGB, ha dichiarato: “Nonostante la disponibilità dei lavoratori ad accettare lo spostamento nella nuova sede, l’amministrazione non ha trovato alcuna soluzione per fare in modo che il trasloco avvenisse in maniera indolore, con adeguate cautele riguardo le misure di sicurezza e tale da non pregiudicare l’ordinaria amministrazione delle operazioni statistiche che seguono tempistiche rigide”.

Responsabilità e Critiche:

L’assessorato al personale, interrogato sulla vicenda del trasferimento senza i necessari arredi e in locali sprovvisti di Wi-Fi, ha riferito che la questione è di competenza del dipartimento della trasformazione digitale.

Betti ha aggiunto: “La maggioranza capitolina ha dato una pessima immagine di sé stessa anteponendo le proprie esigenze di disporre di sedi centrali a quelle operative dell’Ufficio di Statistica. È anche da questi comportamenti che scaturisce la disaffezione verso una politica che ha dimostrato, anche in questo caso, di non avere il benché minimo rispetto per chi lavora”.

Conclusioni:

La decisione di trasferire l’Ufficio Statistica per far spazio agli uffici dei consiglieri comunali ha sollevato critiche e preoccupazioni tra il personale coinvolto e il Sindacato Generale di Base. La gestione del trasloco, priva di adeguati preparativi e infrastrutture, ha evidenziato problemi logistici e organizzativi, aggravando il malcontento e la sfiducia nei confronti della gestione politica locale.

