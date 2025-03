Truffa sui prodotti agricoli: tre ragazzi promettono vendite online, ma spariscono con i soldi

Un raggiro ben orchestrato, pochi clic e migliaia di euro incassati illegalmente. Tre giovani liguri, poco più che ventenni, sono riusciti a mettere in piedi una truffa online sui prodotti agricoli, accumulando in un solo mese quasi 10mila euro ai danni di ignari acquirenti.

I tre ragazzi, originari di Borzonasca (Genova), si spacciavano per dirigenti di una finta società di vendita di prodotti agricoli. Attraverso una piattaforma online, pubblicavano annunci di vendita di mezzi e materiali inesistenti, attirando clienti da tutta Italia.

Uno dei raggiri più eclatanti è avvenuto con la falsa vendita di un mezzo agricolo per 2.200 euro.

Per rendere il tutto più credibile, i truffatori emettevano addirittura fatture fasulle, inducendo le vittime a effettuare il bonifico. Una volta incassato il denaro, sparivano nel nulla.

Il trio ha colpito in più città, truffando clienti a Roma, Palermo e Potenza, sempre con lo stesso schema.

Le indagini condotte dai Carabinieri del comando provinciale di Genova hanno permesso di smascherare il loro piano, portando alla denuncia per truffa aggravata in concorso.

L’episodio riaccende i riflettori sul problema delle truffe online, sempre più diffuse e raffinate. Il consiglio degli esperti è quello di verificare sempre l’affidabilità dei venditori, evitare pagamenti anticipati e diffidare da offerte troppo allettanti.

