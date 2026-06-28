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Turista americano scippato a piazza Navona insegue e fa catturare il ladro davanti al Senato

Il colpo nella notte nel cuore della movida: la vittima reagisce e blocca un rapinatore minorenne a piazza Sant’Eustachio con l'aiuto dei Carabinieri di vigilanza a Palazzo Madama

Redazione - 28 Giugno 2026

Non si ferma l’escalation di scippi di gioielli d’oro ai danni dei visitatori stranieri nel cuore di Roma, ma la risposta delle forze dell’ordine – unita in questo caso alla reazione decisa di una vittima – sta stringendo il cerchio attorno ai responsabili.

Nella notte, un turista statunitense è stato aggredito e derubato nei pressi di piazza Navona, riuscendo però a inseguire e a far bloccare uno dei malviventi proprio davanti ai presidi istituzionali del Senato della Repubblica.

Il fermato è un cittadino egiziano di 17 anni, volto già noto agli archivi delle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Si tratta del quarto giovane di nazionalità nordafricana intercettato e bloccato dai militari nell’arco di appena ventiquattro ore per la stessa tipologia di reato.

La dinamica: il raid a piazza Navona e la cattura a Sant’Eustachio

La ricostruzione fornita dalla vittima ai militari dell’Arma evidenzia la sfrontatezza dei complici, che hanno agito approfittando dell’oscurità e del flusso di persone nelle vie rionali.

L’accerchiamento a Piazza Navona

Il turista americano viene improvvisamente circondato da due giovani. Con mossa fulminea, i malviventi gli strappano dal collo due catenine d’oro e si danno alla fuga a piedi per i vicoli ciechi.

La reazione e l’inseguimento a piedi

Invece di arrendersi, la vittima reagisce immediatamente e si lancia all’inseguimento dei ladri, tallonando da vicino uno dei due aggressori e urlando per attirare l’attenzione dei passanti.

Il blocco davanti alle guardie del Senato

La corsa del fuggitivo termina bruscamente in piazza Sant’Eustachio. Qui, i Carabinieri in servizio di vigilanza fissa e scorta presso il Senato della Repubblica sentono le grida, intervengono e sbarrano la strada al minorenne, immobilizzandolo in attesa delle pattuglie del territorio.

Il bilancio dei controlli: 4 arresti in 24 ore nel cuore di Roma

Il fermo del diciassettenne è solo l’ultimo tassello di una vasta operazione di contrasto coordinata dalla Compagnia Carabinieri Roma Centro contro il fenomeno della cosiddetta “banda delle catenine”.

Solo poche ore prima, i militari avevano smantellato un’altra cellula operativa tra piazza del Gesù e via dei Cestari.

Le indagini in corso

Mentre il minorenne è stato condotto in caserma per le procedure di fotosegnalamento e il successivo trasferimento in una struttura protetta per minori d’intesa con i magistrati competenti, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno avviato accertamenti tecnici sulle restanti quattro collane d’oro poste sotto sequestro nelle ultime ore.

L’obiettivo è incrociare i registri delle denunce presentate negli hotel e nei commissariati del centro per risalire ai legittimi proprietari, verosimilmente altri turisti colpiti nei giorni scorsi.

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