Tutti gli idonei vincitori: la Regione Lazio assegna oltre 35mila borse di studio

Ottime notizie per gli studenti universitari del Lazio: tutti coloro che risultavano idonei nella graduatoria 2024/25 riceveranno la borsa di studio. Un annuncio che rappresenta una svolta per migliaia di giovani, garantendo loro un supporto economico fondamentale per affrontare il percorso accademico.

A confermarlo sono la Regione Lazio e DiscoLazio, l’ente regionale per il diritto allo studio, che hanno annunciato lo stanziamento di 25 milioni di euro aggiuntivi per lo scorrimento della graduatoria.

Questa cifra si aggiunge ai 155 milioni già erogati, con cui fino al 31 gennaio 2025 erano state concesse 30mila borse di studio. Il totale delle risorse investite sale così a 180 milioni di euro.

Tutti i 5.258 studenti idonei ora riceveranno la borsa

Grazie a questo nuovo finanziamento, tutti i 5.258 studenti idonei che erano ancora in attesa di rientrare in graduatoria sono ora ufficialmente vincitori. Questo porta il numero complessivo di borse di studio assegnate a oltre 35mila, rafforzando il diritto allo studio come una priorità assoluta per la Regione.

Un risultato reso possibile anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), stanziati dal Ministero dell’Università in collaborazione con la Conferenza delle Regioni. L’obiettivo? Rendere l’istruzione universitaria più accessibile, senza lasciare indietro nessuno.

Non solo borse di studio: alloggi e mense agevolate per gli studenti

Oltre al sostegno economico, DiscoLazio garantisce anche agevolazioni per la ricerca di alloggi e per l’accesso alle mense universitarie, offrendo così un supporto più ampio agli studenti fuori sede e a quelli in condizioni economiche difficili.

L’assessora regionale all’Università, Luisa Regimenti, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto:

“Estendere il diritto allo studio a tutti i richiedenti è un obiettivo ambizioso che abbiamo raggiunto grazie all’impegno congiunto della Regione Lazio e di DiscoLazio.”

E aggiunge:

“Stiamo garantendo il principio costituzionale che permette ai giovani capaci e meritevoli, anche se con poche risorse economiche, di accedere all’istruzione universitaria. Ma vogliamo andare oltre: il diritto allo studio è anche un motore di crescita per il nostro sistema universitario, sempre più attrattivo negli ultimi anni. Continueremo a lavorare per sostenere gli studenti nel loro percorso formativo e professionale.”

Gli studenti protestano: “Pagamenti in ritardo e poca trasparenza”

L’annuncio della Regione arriva proprio mentre alcuni studenti, organizzati dal collettivo Cambiare Rotta, manifestavano davanti alla mensa universitaria di via De Lollis per denunciare ritardi nei pagamenti delle borse di studio, contributi alloggi e rimborsi.

“Abbiamo chiesto un incontro a DiscoLazio per discutere delle difficoltà che molti studenti stanno vivendo”, spiegano gli attivisti.

Le richieste avanzate dal gruppo sono chiare: pagamenti immediati, maggiore trasparenza nella gestione dei fondi e comunicazioni più precise sugli importi e le tempistiche.

Mentre la protesta va avanti, per oltre 35mila studenti del Lazio arriva finalmente la certezza del sostegno economico: nessuno resterà escluso.

