Tutti in gara nel Dog Days Challenge nei giorni più caldi dell’estate 

Indoor rowing, canottaggio, SkiErg, sci e BikeErg per quattro settimane saranno protagonisti di una sfida coinvolgente ed aperta a tutti per vivere sportivamente ‘i giorni del cane’, quelli che vanno dal 1 al 28 agosto

Nei giorni più caldi dell’estate (i giorni del cane), quelli che vanno dal 1 al 28 agosto, la Concept 2 ha organizzato il Dog Days Challenge per affrontare, nel modo più sportivo possibile, questo particolare periodo dell’anno, affrontando una sfida davvero particolare su cui testare la propria abilità sullo strumento preferito e nella specialità più congeniale. Si tratta di un affascinante e coinvolgente prova individuale.

Per partecipare non occorre iscrizione, basta inserire online i propri dati per entrare nella classifica.

La sfida è per tutti e le distanze potranno essere completate, a scelta dei partecipanti, scegliendo il remoergometro, remando in acqua, utilizzando lo SkiErg, sciando sulla neve, o pedalando sulla BikeErg (sulla BikeErg le distanze da percorrere dovranno essere doppie). La prova non dovrà essere completata necessariamente in una sola seduta ma appunto nell’ arco della settimana indicata.

Per quattro settimane su distanze crescenti, completando 10 km nella prima settimana (1-7 agosto) e poi, progressivamente, 20 km nella seconda (8-14 agosto), 30 km nella terza (15-21 agosto), 40 km nella quarta (22-28 agosto).

La gara è aperta anche ai bambini di fino a sedici anni che nell’ arco delle quattro settimane dovranno completare in totale la metà della distanza degli adulti ovvero 50000 metri: 5000 la prima settimana, 10000 la seconda settimana, 15000 la terza settimana, 20000 la quarta settimana.

I metri devono essere registrati sul C2 logbook online. Alla fine delle prove verranno rese note le classifiche delle varie categorie.