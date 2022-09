Umberto Persi e Alessia Tuccitto trionfano nella Corri Roma 2022

Il 18 settembre 2022 una Piazza del Popolo freddissima ha accolto le migliaia di persone giunte sia per correre l’importante gara podistica romana che per tifare per i propri beniamini. Un vento gelido ha imperversato per tutto il periodo della gara e oltre.

Speaker della manifestazione sportiva Ludovico Nerli Ballati (The Voice) come sempre stupefacente, grazie alla sua preparazione sportiva e alla conoscenza personale degli atleti in ogni gara.

Presenti ai nastri di partenza tanti personaggi dell’Amministrazione Comunale, Regione Lazio e sportive.

La gara ha preso il via alle 21.00 da Piazza del Popolo, nel centro storico della Capitale e consentito ai partecipanti di godersi lo spettacolo di alcuni dei luoghi più celebri al mondo: Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Navona, Piazza del Popolo, Via del Corso, P.za Venezia, Piazza della Bocca della Verità, Circo Massimo.

La corsa organizzata da Italia Marathon Club si è svolta domenica 18 settembre 2022 per ricordare l’impresa di Abebe Bikila ai Giochi olimpici del 1960. E il leggendario etiope è stato onorato dagli oltre 1.500 runner provenienti da tutta Italia. Segno di grande attrazione per il percorso, che, oltre a regalare il fascino di Roma by night, è scorrevole, ideale per verificare le proprie condizioni atletiche dopo le vacanze estive.

A tutti gli iscritti è stato offerto un pacco gara sostanzioso e una significativa medaglia a ricordo dell’evento.

Le premiazioni degli assoluti si sono svolte sul posto a fine gara: sul palco il vincitore Umberto Persi Italia dell’A.S.D AT Running, (31’53:29), il secondo classificato Rafal Andrzej Polonia LBM Sport Team (0:32.14) e il terzo Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà (0:32:25)

Fra le donne ha vinto Alessia Taccitto della G.S. Lammari (0:35:29) seguita da Lucia Mitidieri dell’A.S.D. Piano ma Arriviamo (0:35:37), terza Ayse Burcin Sonmez Italia S.S. Atletica Leggera (0:38:30)