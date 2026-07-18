Una cittadella dello sport all’aperto nel cuore di Torre Spaccata: ruspe in azione al Parco dei Romanisti

Un grande impianto polivalente sotto il cielo della periferia est, completamente gratuito e accessibile a tutti, per trasformare il volto di un’area verde e dare una risposta concreta alla voglia di socialità dei ragazzi del quartiere.

Hanno preso ufficialmente il via i lavori per la costruzione del nuovo playground integrato all’interno del Parco dei Romanisti, nel quadrante di Torre Spaccata.

Il progetto punta a convertire una porzione del parco in un polo d’attrazione attrezzato per lo sport urbano, offrendo a famiglie e adolescenti un’alternativa sicura e moderna per il tempo libero.

L’apertura del cantiere è stata annunciata dall’assessore capitolino allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato. Si tratta del quinto intervento di questa tipologia sbloccato dall’amministrazione comunale nell’ambito del piano strategico di riqualificazione degli impianti sportivi di prossimità.

Non solo basket: arriva la pista per skate e bici

La nuova struttura è stata concepita per superare il classico concetto di campetto di quartiere, configurandosi come una vera e propria cittadella delle discipline urbane e di tendenza. Lo spazio ospiterà diverse aree attrezzate:

Sport di squadra: Un campo regolamentare dedicato alla pallacanestro;

Fitness urbano: Una stazione attrezzata per il calisthenics e l’allenamento a corpo libero;

Discipline su ruote: Una pista di pump track (un circuito fatto di dossi e curve paraboliche) destinata a percorsi in sella a biciclette, monopattini e skateboard;

Nuove tendenze: Un tavolo da teqball, la disciplina emergente che unisce la tecnica del calcio al dinamismo del ping-pong su una superficie ricurva.

Il cronoprogramma fissato dai tecnici del Campidoglio prevede una durata dei lavori di circa 90 giorni. Se il bando rispetterà le scadenze senza intoppi burocratici o meteorologici, i cancelli della struttura pubblica potranno essere aperti per il taglio del nastro subito dopo la fine dell’estate.

La mappa dei campetti: il piano di investimenti nel Municipio VII

«Quello che sta nascendo a via dei Romanisti è un vero e proprio centro sportivo a cielo aperto», ha dichiarato l’assessore Alessandro Onorato. «Il nostro obiettivo politico resta quello di creare spazi attrezzati fruibili a costo zero nei quartieri popolari e nelle periferie romane, trasformando aree spesso trascurate in luoghi di aggregazione sana per i giovani e gli adolescenti della città».

L’intervento si unisce alla rete di playground pubblici già consegnati alla cittadinanza nei mesi scorsi a Dragoncello, Primavalle, Casal Selce e Casal de’ Pazzi. La mappa degli investimenti sta ridisegnando in particolare gli spazi del Municipio VII, il più popoloso della Capitale.

Proprio a ridosso di Torre Spaccata, in via Rugantino, è stato inaugurato a fine giugno un campo da basket “tre contro tre”, mentre sono già in fase avanzata di pianificazione e sviluppo altri interventi simili nel Parco Lidia Menapace, in via Cesare Baronio e nel nodo di interscambio dell’Arco di Travertino.

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