Una notte al museo al Palazzo delle Esposizioni da giovedì 25 luglio

Una Notte al Museo Party è uno dei nuovi format che animano le serate al Caffè (fresco di nuova gestione) di uno dei luoghi più suggestivi di Roma: il Palazzo delle Esposizioni. Stavolta non ci saranno dinosauri o miniature di personaggi storici ad animare la serata come nella famosa pellicola Hollywoodiana. Bensì una cucina saporita, buoni drink e un’ottima musica…let’s party!

IL PROGRAMMA

ore 20.30 – Cucina mediterranea con la supervisione dello Chef Mimmo Pinto.

ore 22.30 – Concerto Live MAUI STOMP

ore 23.30 – Dj set di Giorgio Morabito (aka Orgio Bimbo)

Ingresso gratuito

Da pochissimo gli spazi del giardino e della galleria del Caffè delle Esposizioni sono stati rinnovati completamente… il risultato? Un locale al centro di Roma, fresco ed elegante, dove ascoltare buona musica e gustare un’ottima cucina all’interno di uno dei musei più suggestivi e importanti della Capitale.

IL LIVE

Per la prima serata estiva di questo nuovo format ci saranno i MAUI STOMP un duo (Simone Baggia e Lorenzo Magno) che suona un particolare tipo di swing, che arriva intatto direttamente dalle Hawaii degli anni ’30. In quel periodo la tradizione musicale hawaiana si mischiò con la Dixieland, che imperversava negli U.S.A, dando vita a sonorità fluide e tropicali, incalzanti e frizzanti, col sapore dell’Oceano. Un concerto per le orecchie e per le gambe, unico nel suo genere.

LA CUCINA

Nella “prima” Roma dell’Estate Romana, c’era un nome che si aggirava tra i vari spazi aperti la sera alla città. Quello di Mimmo Pinto, il politico napoletano prestato alla cucina che portava i sapori della sua terra, nei punti ristoro degli eventi culturali serali, tra questi i Giardini della Filarmonica e il Teatro India. Dopo quasi vent’anni torna per un’unica notte con la sua cucina dai sapori mediterranei, dove al centro c’è sempre l’accurata scelta delle materie prime. Solo su prenotazione.

Una notte al museo… più bello di Roma!

Caffè delle Esposizioni

c/o Palazzo delle Esposizioni

Via Nazionale, 194 A

Ore 20.00 – Ingresso gratuito