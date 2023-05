V Municipio. Approvata la Mozione per il conferimento della Cittadinanza Onoraria a J.  Assange

Il V Municipio ha approvato la Mozione per il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Julian Assange. La Mozione ha ricevuto il SI da parte della maggioranza e di M. Piccardi di Azione e del M5S, astenuti FD’I e Lega.

La consigliera Maria Monia Medaglia della lista civica Virginia Raggi e prima firmataria della mozione, dichiara: “Sebbene la battaglia per la liberazione di Julian Assange, non sia ancora vinta e necessiti più che mai dell’impegno di tutti noi, oggi, con l’approvazione della mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Roma a Julian, facciamo un piccolo grande passo avanti verso la libertà di un innocente. Siamo il primo Municipio a Roma a raggiungere questo obiettivo, ma presto ne seguiranno ancora molti altri. Ringrazio Virginia Raggi, tutti coloro che hanno contribuito alla sua stesura, le associazioni e gli attivisti, in primis Free Assange Italia, il movimento mondiale a sostegno di Julian Assange, che attraversa tutte le latitudini, i simpatizzanti, tutte le colleghe ed i colleghi consiglieri della maggioranza e dell’opposizione del Municipio Roma V che lo hanno sinceramente, coraggiosamente e convintamente sottoscritto e votato favorevolmente. Un grazie speciale ad Alessandro Stirpe e Marianela Diaz per il cuore, il grandissimo cuore, la forza e la dedizione profusi alla causa”

Nella foto: Monia Maria Medaglia, Marianela Diaz, Alessandro Stirpe