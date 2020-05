V Municipio. Chiude Centro interculturale Eufemia

“Chiude, dopo anni di attivitร , il Centro Interculturale Eufemia, punto di riferimento stabile per le famiglie italiane ed immigrate del Municipio Roma V, specie del quadrante ๐๐ข๐ ๐ง๐ž๐ญ๐จ-๐๐ซ๐ž๐ง๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐จ”. Lo dichiarano, in una nota, gli esponenti Pd Marco Palumbo, consigliere comunale di Roma, e Riccardo Vagnarelli, segretario del municipio V.

“Questa chiusura metterร in condizione di criticitร tutte quelle famiglie che si rivolgono al Centro per un concreto sostegno finalizzato all’integrazione e alla crescita dei bambini e dei ragazzi del territorio – aggiungono gli esponenti Pd -. A causa di problematiche legate alla procedura di gara per l’affidamento del servizio, mai completamente conclusa, il ๐Œ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐ข๐จ ๐• ๐ก๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ญ๐จ ๐ฅ๐š ๐œ๐ก๐ข๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญร ๐š๐ฅ ๐‚๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ. Una decisione assurda che speriamo possa essere revocata nell’interesse del territorio e dei cittadini che da anni beneficiano dei servizi erogati da questo Centro che, grazie al contributo di personale serio e qualificato, svolge un compito prezioso per tutta la cittadinanza. In attesa degli sviluppi di questa vicenda, ci tengo ad ๐ž๐ฌ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐ž๐ซ๐ž ๐ฆ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฆ๐š ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ข๐๐š๐ซ๐ข๐ž๐ญร ๐š๐ข ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข ๐ž ๐š๐ ๐ฅ๐ข ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข ๐๐ž๐ฅ ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐„๐ฎ๐Ÿ๐ž๐ฆ๐ข๐š, oltre a una calorosa vicinanza delle famiglie che da oggi si troveranno senza un punto di riferimento cosรฌ importante”, concludono.

โ€œรˆ singolare che dopo due bandi non si sia stato capaci di arrivare allโ€™affidamento del servizio ed รจ singolare che, di fronte alla carenza di spazi di aggregazione, si arrivi a questo epilogo. Oggi il Municipio V riceve una brutta notizia: fotografia della sciatteria politica che in questi anni ha solo impoverito di servizi i cittadini e tutta la comunitร . Agli operatori e alle operatrici del centro interculturale Eufemia giunga la nostra solidarietร , ma anche il nostro grazie: il Municipio V non meritava di perderviโ€. Cosi in una nota Riccardo Vagnarelli, Segretario del Pd del Municipio V, ed Erica Battaglia della direzione regionale del Pd.