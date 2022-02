V Municipio per CIE (Carte d’identità Elettroniche), atti notori ed estratti

A partire dal 2 MARZO 2022, presso la sede di via Torre Annunziata 1, ogni mercoledì dalle ore 15.00 e fino ad esaurimento numeri disponibili, verranno erogate le CIE (Carte d’identità Elettroniche), gli atti notori e gli estratti, esclusivamente per i residenti nel Municipio V. Non è necessaria la prenotazione.

La documentazione necessaria è scaricabile QUI.