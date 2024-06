Via libera all’aggiornamento della Carta della Qualità, 750 immobili svincolati dalla tutela architettonica

Un passo importante per la rigenerazione urbana di Roma: la giunta capitolina ha approvato l’aggiornamento della Carta della Qualità, un documento fondamentale che disciplina la tutela dei beni architettonici e paesaggistici della città.

750 immobili svincolati, nuove opportunità di recupero:

L’aggiornamento, atteso da ben 15 anni, ha portato alla fuoriuscita dalla Carta di ben 750 immobili che non saranno più sottoposti ai vincoli della Sovrintendenza. Si tratta di edifici in stato di degrado o abbandono, per i quali si aprono ora nuove opportunità di recupero e riqualificazione.

Tra gli immobili “liberati” figurano i lotti Ater di Tor Sapienza, l’ex Velodromo dell’Eur, l’ex centro direzionale Alitalia a Muratella, l’ex Filanda a viale Castrense e l’ex Fiera di Roma.

Via libera alla riqualificazione, tempi più rapidi:

L’eliminazione dei vincoli burocratici consentirà di velocizzare i tempi di intervento su queste aree, favorendo la loro rigenerazione e sottraendole al degrado.

Nuove tutele per 246 villini storici:

L’aggiornamento della Carta della Qualità non ha comportato solo la fuoriuscita di immobili, ma anche l’inserimento di 246 villini storici, tra cui il villino De Pinedo e il villino Saffi, che saranno ora sottoposti a tutela da parte della Sovrintendenza Capitolina.

Un passo avanti per la città:

L’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione della delibera: “Un aggiornamento molto importante per la nostra città che sana un ritardo durato troppo a lungo. Finalmente potremo sbloccare interventi di recupero e rigenerazione urbana in aree che versano da troppo tempo in stato di degrado”.

L’impegno dell’amministrazione per la rigenerazione urbana:

L’aggiornamento della Carta della Qualità si inserisce in un quadro di interventi più ampio messo in campo dall’amministrazione capitolina per favorire la rigenerazione urbana della città.

Tra questi, la devoluzione delle competenze in materia urbanistica dalla Regione, la delega per le attività espropriative, la realizzazione del Piano dei Servizi della Capitale e l’approvazione delle nuove norme tecniche di attuazione del Prg.

