Viaggio della memoria al campo di Fossoli e nei luoghi della Resistenza

Prende il via oggi, lunedì 5 maggio 2025, il Viaggio della Memoria promosso da Roma Capitale, che coinvolge 5 scuole romane con centoventi studenti e studentesse in un percorso educativo nei luoghi simbolo della Resistenza italiana e della deportazione nazifascista.

L’iniziativa, organizzata da Roma Capitale in collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah e l’ANPI, prevede un itinerario di tre giorni che toccherà Gattatico, Fossoli e Marzabotto. Un’occasione formativa di particolare rilievo per conoscere la storia del Novecento attraverso i luoghi che ne sono stati protagonisti e che assume ulteriore valore nell’80esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo.

La delegazione istituzionale è composta all’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, dalla Presidente della Commissione Scuola Carla Fermariello e da due Assessori municipali, Paola Rossi e Andrea Morelli.

Il programma prevede, nella prima giornata, la visita alla Casa Museo dei Fratelli Cervi, con l’intervento della presidente dell’Istituto Cervi, Albertina Soliani.

Il secondo giorno sarà dedicato alla memoria della deportazione con la visita al Museo Monumento del Deportato politico e razziale di Carpi e poi con la cerimonia istituzionale e la visita al Campo di concentramento di Fossoli.

Il 7 maggio, ultima tappa a Marzabotto, con saluti istituzionali da parte della Sindaca Valentina Cuppi, del Presidente dell’Ente Parchi Emilia Orientale e del Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti. Il percorso comprenderà la visita al Sacrario dei Caduti, al Centro di Interpretazione e al Parco Storico di Monte Sole.

“Torniamo nei luoghi della Resistenza, come suggeriva Pietro Calamandrei nella sua lettera agli studenti, per offrire ai nostri giovani cittadini e cittadine un’esperienza viva e consapevole della storia del nostro Paese, per coltivare la memoria, contrastare ogni forma di odio e riaffermare i valori della Costituzione e della democrazia. Ascoltare le storie, osservare le tracce lasciate dalla violenza e dalla lotta per la libertà è un esercizio di cittadinanza attiva e responsabile.

In un momento storico in cui tornano a manifestarsi rigurgiti di intolleranza e negazionismo, è fondamentale accompagnare le nuove generazioni in un percorso di comprensione profonda delle radici antifasciste della nostra Repubblica.” ha dichiarato l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli alla partenza questa mattina con i ragazzi e le ragazze.

