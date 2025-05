Viale Europa, interventi su alberi a rischio

Il Dipartimento Tutela Ambientale informa che su viale Europa sono attualmente in corso interventi per la riduzione del rischio di schianto su 185 alberi, nell’ambito di un piano di messa in sicurezza delle alberature del viale, che ne conta complessivamente 411.

Gli alberi interessati sono stati classificati in classe D, la più alta per propensione al rischio schianto, a causa della presenza di carie diffuse sul tronco e nella struttura principale (castello).

La valutazione è contenuta nella relazione agronomica redatta dal dott. Fabrizio Mulas, incaricato dal SOM del Municipio IX, e confermata dal dott. Franco Milito, agronomo di supporto alla Direzione del Verde del Dipartimento Ambiente.

In questa prima fase, si stanno eseguendo interventi di riduzione della chioma e alleggerimento strutturale, per diminuire il rischio di caduta di rami o di cedimenti improvvisi.

L’abbattimento delle alberature pericolanti, previsto dalla relazione, sarà effettuato nell’autunno prossimo, insieme al deceppamento e alla rimessa a dimora di nuove piante con una circonferenza di 35 cm.

Oltre alla sostituzione delle piante abbattute, verranno messe a dimora 35 alberature aggiuntive, per ripristinare le cosiddette “tazze vuote” lasciate da esemplari persi nel tempo.

Durante tutte le operazioni di potatura o abbattimento, nel rispetto del Regolamento del Verde, saranno adottate le cautele necessarie qualora venisse riscontrata la presenza di nidi o fauna nidificante.

Inoltre un ornitologo individuato di concerto con la Lega italiana protezione uccelli affiancherà le squadre al lavoro.

