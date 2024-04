VIECCE! La vita nei quartieri di Roma in un podcast

Roma Capitale lancia “VIECCE! La vita nei quartieri di Roma”, la prima serie podcast dedicata alla vita nei quartieri della città.

Dall’11 Aprile 2024, due episodi settimanali – disponibili sulle principali piattaforme di streaming, tra cui Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Amazon Music, e sul sito di Roma Capitale – per un viaggio semiserio tra aneddoti, vicoli, piazze e locali, alla scoperta dei luoghi più amati attraverso la voce di chi a Roma vive, lavora e coltiva il suo talento.

Protagonisti cinque tra i quartieri della Capitale: Monte Sacro, Portuense, Garbatella, Tuscolano e San Giovanni, raccontati rispettivamente da Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. Cinque giovani talenti comici si muovono tra le vie dei quartieri in compagnia di Giorgio Maria Daviddi, romano DOC e voce del Trio Medusa, per raccontare, a modo loro, come vivono a Roma e come la città sia una fonte d’ispirazione per il loro lavoro.

Prima puntata Giovedì 11 Aprile 2024 con Edoardo Ferrario e il suo racconto di Monte Sacro tra memoria storica e innovazioni. Lunedì 15 aprile tocca a Francesco De Carlo guidare gli ascoltatori per Portuense, quartiere variopinto dalle diverse anime.

Giovedì 18 Aprile 2024 la voce di Marta Filippi accoglie l’ascoltatore nella sua Garbatella, dove la famiglia vive da generazioni. Quarta puntata lunedì 22 aprile con Stefano Rapone a spasso per le strade del Tuscolano, dove tutto è a portata di mano.

Infine, Venerdì 26 Aprile 2024 chiude Valerio Lundini con una passeggiata per San Giovanni, tra ricordi del concertone e aneddoti vissuti.

VIECCE! è un progetto di Roma Capitale, prodotto da MNcomm e da Dopcast, nato per valorizzare la vita nei quartieri di Roma, la loro eterogeneità e il legame che unisce indissolubilmente romane e romani alle zone della città che vivono per nascita o adozione.

Si può ascoltare, con due nuovi episodi a settimana, cliccando sul multilink https://podcastita.lnk.to/VIECCE e sul sito di Roma Capitale www.comune.roma.it

