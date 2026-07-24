Vigili del Fuoco ad Ostia, passa l’intesa in Municipio: trasferimento temporaneo all’Infernetto e ipotesi Ex GIL per la sede definitiva

Un punto di sintesi tra forze politiche e istituzioni per fare chiarezza sul futuro operativo del presidio dei soccorsi sul litorale romano.

È il bilancio del Consiglio straordinario del Municipio X, conclusosi con l’approvazione di un ordine del giorno unitario che traccia la tabella di marcia per la ricollocazione temporanea e la futura sede definitiva del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ostia.

Alla seduta d’Aula hanno preso parte i vertici del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, la giunta municipale e le rappresentanze sindacali del Corpo, chiamati a fare il punto dopo le indiscrezioni e le apprensioni degli ultimi mesi legate agli interventi manutentivi necessari sul complesso dell’ex Vittorio Emanuele.

La fase transitoria: caserma della GdF e l’ipotesi di via Martin Pescatore

I dettagli del piano di transizione prevedono il trasferimento provvisorio delle squadre di soccorso presso la caserma della Guardia di Finanza all’Infernetto, consentendo l’avvio dei cantieri di ristrutturazione su una porzione della sede attuale.

Accanto al trasferimento nel quartiere residenziale, l’atto approvato dall’Aula impegna l’amministrazione ad avviare un tavolo di confronto interistituzionale permanente — con la presenza dei sindacati dei Vigili del Fuoco — e ad approfondire, tra le opzioni per la fase d’emergenza, anche l’impiego della struttura di via Martin Pescatore, già sede del Coordinamento operativo interforze (Coi).

L’ipotesi per la sede definitiva: un “Polo della Legalità” all’Ex GIL

La prospettiva di lungo periodo punta invece alla riqualificazione complessiva delle sedi istituzionali ad Ostia.

Tra i siti candidati ad ospitare la sede permanente dei Vigili del Fuoco figura l’Ex GIL, immobile destinato ad accogliere anche il Comando del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.

L’obiettivo manifestato dalle forze politiche è la creazione di un polo integrato della sicurezza lungo la costa capitolina, capace di far convivere più corpi dello Stato e ottimizzare la gestione delle emergenze.

Il M5S: «Ora Roma Capitale e Ministero trasformino gli impegni in realtà»

Sull’esito del voto sono intervenuti in una nota congiunta i consiglieri del Movimento 5 Stelle nel Municipio X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti:

«Accogliamo con soddisfazione l’approvazione del nostro Ordine del Giorno, arricchito da modifiche e integrazioni condivise con la maggioranza. Il Consiglio straordinario ha consentito di fare piena chiarezza su una vicenda che meritava un confronto istituzionale aperto anziché ricostruzioni parziali.

Abbiamo chiesto di garantire nell’immediato la piena operatività del Distaccamento e di avviare uno studio di fattibilità per una sede definitiva moderna. Riunire all’Ex GIL i Vigili del Fuoco e il X Gruppo della Polizia Locale permetterebbe di realizzare un vero Polo della Sicurezza e della Legalità sul litorale. Ora ci aspettiamo che Roma Capitale, il Ministero dell’Interno e il Dipartimento trasformino questo indirizzo politico in azioni concrete per il territorio». Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti (M5S Municipio X).

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