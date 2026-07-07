Villaggio Prenestino, sbloccato il cantiere: 2,4 milioni di euro per completare il centro polifunzionale

Lo scheletro di cemento armato, i pilastri esposti alle intemperie e le erbacce cresciute tra le fondamenta stanno per diventare soltanto un brutto ricordo.

Dopo ben tredici anni di totale paralisi edilizia e contenziosi legali, rinasce il cantiere del Centro Polifunzionale di Villaggio Prenestino, nella periferia est della Capitale. Roma Capitale ha infatti sbloccato formalmente l’iter amministrativo approvando uno stanziamento straordinario di oltre 2,4 milioni di euro per completare l’opera di via Castellafiume.

Il conto alla rovescia è già iniziato: dopodomani, giovedì 9 luglio 2026, l’area sarà ufficialmente consegnata alla nuova impresa vincitrice dell’appalto per l’immediata ripresa dei lavori.

L’infrastruttura di quartiere era ferma al palo dal lontano 2013, anno in cui il Comune congelò i fondi e aprì un lunghissimo braccio di ferro giudiziario con la vecchia ditta esecutrice, lasciando l’ennesima ferita aperta nel tessuto urbano del Municipio VI.

Fondi dai condoni e 18 mesi per l’inaugurazione

La rinascita del progetto è stata resa possibile grazie a un’operazione di ingegneria finanziaria condotta dagli uffici del Campidoglio. I 2,4 milioni necessari per far ripartire le ruspe sono stati recuperati rastrellando le somme derivanti dagli oneri dei permessi di costruire e dei condoni edilizi locali, versate per conto del Comune dall’A.C.R.U. Castelverde (Associazione Consortile di Recupero Urbano).

Il nuovo cronoprogramma è serrato. L’impresa edile avrà a disposizione 18 mesi di tempo per completare la struttura, realizzare le murature, gli impianti, le finiture e le aree verdi circostanti, trasformando lo scheletro in un polo di servizi e aggregazione per le famiglie della zona.

Il patto con i comitati locali

Il superamento del lunghissimo stallo burocratico ha richiesto una fitta attività di mediazione e ascolto guidata dall’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale. Negli ultimi mesi i tecnici comunali hanno avviato un tavolo di confronto permanente con le realtà sociali del territorio, coinvolgendo in prima linea le Associazioni di Quartiere (A.S.Q.) e le A.C.R.U. sia di Castelverde sia del vicino quadrante di Lunghezza.

Il commento del Campidoglio: «Il completamento del Polifunzionale non rappresenta soltanto un intervento strategico, ma anche un atto di giustizia nei confronti di un territorio che attende risposte da troppo tempo», ha commentato l’assessore capitolino all’Urbanistica, Maurizio Veloccia. «Con la realizzazione del Centro, infatti, trasformeremo un simbolo di degrado urbano in un’opera pubblica finalmente al servizio dei cittadini e del tessuto sociale della periferia».

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