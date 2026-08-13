Violenta rapina sulla linea 719, pestato un lavoratore di 28anni: arrestati due uomini del campo rom di Candoni

Un’aggressione spietata e senza via di fuga consumata in mezzo alla strada, nell’abitacolo di un autobus di linea.

I Carabinieri della Stazione di Roma Trullo, affiancati dai colleghi delle API (Aliquota Primo Intervento) del Nucleo Radiomobile e della Compagnia EUR, hanno arrestato due uomini di 31 e 32 anni, entrambi residenti nel campo nomadi di via Candoni e già noti alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura capitolina.

L’accusa nei loro confronti è gravissima: concorso in rapina aggravata e lesioni personali.

Cinque minuti di terrore sul bus di linea

I fatti risalgono alla notte dello scorso 19 luglio a bordo di un mezzo dell’Atac in servizio sulla linea 719. La vittima, un cittadino bengalese di 28 anni che stava viaggiando per raggiungere il posto di lavoro, è stata presa di mira da un gruppo di quattro persone.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane è stato accerchiato e bloccato nell’area del corridoio per impedirgli qualsiasi via di fuga o richiesta d’aiuto.

Per circa cinque minuti, la banda lo ha colpito ripetutamente con schiaffi, pugni e calci con la sola finalità di strappargli il portafoglio — contenente i contanti spesi per la giornata — e i documenti di identità. Nonostante i tentativi disperati della vittima di divincolarsi, il gruppo ha continuato a infierire.

Soccorso dai sanitari del 118 al termine dell’aggressione, il 28enne era stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove gli sono stati riscontrati traumi e lesioni giudicati guaribili in 15 giorni.

Telecamere di bordo e riscontri: scattano i cancelli di Regina Coeli

Le indagini, ordinate dai magistrati del gruppo reati di “Criminalità Diffusa e Grave” della Procura di Roma, si sono avvalse dell’analisi minuziosa dei filmati estratti dal sistema di videosorveglianza interno al bus Atac.

L’incrocio tra i fotogrammi delle telecamere, le testimonianze dei presenti e i successivi riconoscimenti fotografici ha consentito ai militari dell’Arma di risalire all’identità dei due principali indagati.

Per i due fermati si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, mentre proseguono le attività investigative per identificare gli altri due complici che hanno partecipato al pestaggio.

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